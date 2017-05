Na podzim tatarák pomohl. Kubista před derby opět vypíše prémii

Kubista je odchovancem Jablonce a zažil už spoustu prestižních derby severu se Slovanem Liberec ve všech mládežnických kategoriích a posléze i v dospělých v první fotbalové lize. Nejvíce vzpomíná na to poslední, ve kterém odehrál celých devadesát minut a Jablonečtí na podzim skolili v duelu 14. kola velkého rivala jasně 3:0.

„Derby jsem opravdu odehrál hodně a pokud si pamatuju, tak se nám od žáků po dorost proti Liberci dost dařilo a většinou jsme ho poráželi. Ale to samozřejmě není v mládeži tak sledované,“ řekl 24letý Vojtěch Kubista. „Proto mám v paměti nejvíc to poslední ligové. V chlapech to totiž bylo úplně poprvé, kdy jsem byl v sestavě a Liberec jsme porazili. Na to si asi budu pamatovat nejvíc. Předtím jsem, myslím, nastoupil proti Liberci v lize dvakrát a vždycky jsme prohráli.“

Podzimní derby na Střelnici ale klidně mohlo skončit jinak, protože za stavu 0:0 kopali Liberečtí ve 39. minutě penaltu právě po faulu Kubisty na Markoviče. Bartl ji ale neproměnil.

„No, tak v tu chvíli mi bylo velmi ouzko. Bylo to pár minut před koncem prvního poločasu, ale naštěstí nás podržel gólman Vlasta Hrubý a vzápětí dával první gól po brejku Standa Tecl,“ zavzpomínal Kubista na nepříjemný okamžik. „Myslím, že tím se to derby přehouplo na naši stranu. ve druhém poločasu už jsme Liberec přejeli a přidali ještě další dva góly.“

V kabině to hecují spolu s dalším jabloneckým odchovancem Ondřejem Mihálikem před derby severu logicky nejvíc. „Pro nás jsou bitvy s Libercem mnohem víc, než jakékoli jiné ligové zápasy,“ přiznal Kubista.

Před podzimním derby vypsali pro spoluhráče speciální prémii za vítězství, pomohlo to a přišel jasný triumf 3:0. „Byl to tatarák, takže ho teď pro kluky do kabiny asi vypíšeme stejně a věřím, že by to mohlo přinést úspěch i v Liberci. Doufám, že se k této prémii připojí třeba i trenéři v čele s hlavním koučem Zdeňkem Kluckým, který je také rodák z Jablonce,“ předpokládá Kubista.

Fotbalisté Liberce i Jablonce jsou tři kola před koncem sezony v klidném středu tabulky, přičemž už nemůžou nijak zasáhnout do boje o Evropskou ligu ani je nijak netrápí strašák bojů o udržení. Nejvíc tedy půjde o jediné: kdo z odvěkých rivalů skončí po 30. kole v této sezoně, pro oba kluby ne zrovna povedené, v tabulce výš. A právě sobotní derby U Nisy tomu může hodně napovědět, protože Jablonečtí jsou aktuálně sedmí o dva body před desátým Slovanem.

„Dočetli jsme se o vyjádření hráčů Liberce, že když už se zachránili, tak je pro ně hlavním cílem být do konce sezony před námi. My to ale máme ve svých rukách, takže se budeme snažit vyhrát derby i teď na jaře, abychom ten bodový náskok na ně ještě zvýšili. V posledním zápase venku na Slavii se nám dařilo a podobnou hrou bychom se chtěli prezentovat venku i v Liberci,“ plánuje si Vojtěch Kubista. „I pro nás je totiž hodně důležité, abychom v tabulce skončili před Libercem.“