Jablonecký talent Breda hlásí návrat. Strašně jsem se těšil, říká

„Ta doba byla opravdu hodně dlouhá, ale už je to v pohodě. Asi čtrnáct dnů po operaci u pana doktora Nováka jsem už začal rehabilitovat a po měsíci jsem odjel na další rehabilitaci do Německa. To mi strašně pomohlo a myslím si, že mi to i urychlilo návrat,“ popsal na klubovém webu těžké chvíle čerstvě 21letý jablonecký Breda.

Po úspěšné rekonvalescenci už začal v závěru podzimu trénovat naplno s mužstvem, ale na zápasové vytížení to ještě nebylo. „Zpočátku to vypadalo, že na podzim nic nestihnu. Ale nakonec to dopadlo tak, že jsem celý listopad odtrénoval s týmem. Trochu jsem se bál chodit do soubojů, ale teď už nemám v hlavě, že bych se o nohu nějak bál,“ řekl Breda. „Celou tu dobu léčení jsem se strašně těšil, až budu moct znovu trénovat s týmem a hrát zápasy.“

Za Jablonec nastoupil naposledy 11. března ve 21. kole 1. ligy doma proti Ostravě a po více než 300 dnech se opět dočkal. V prvním přípravném zápase zimní přípravy odehrál v sobotu 45 minut proti Mšenu a návrat si osladil i vstřeleným gólem.

„Jsem hlavně rád, že jsem mohl po tak dlouhé době nastoupit. I když to byl soupeř z nižší soutěže, tak to pro mě bylo hodně důležité si zase zahrát zápas. Je to úplně jiné než trénovat,“ tvrdil David Breda.

Další šanci by mohl dostat dnes, kdy Jablonec odehraje v Mladé Boleslavi první duel Tipsport ligy od 11.00 proti Varnsdorfu.