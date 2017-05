Je to víc než gól Spartě, říká Mehanovič, Odvrátil prohru v derby severu

„Jako nějaký hrdina se ale vůbec necítím. Možná, kdybych dal vítězný gól, ale takhle při remíze ne. I když je samozřejmě důležité, že jsme derby neprohráli,“ pochvaloval si 24letý jablonecký Bosňan, který má letos na kontě už šest gólů.

Gól jste dal v posledních vteřinách, jak se to stalo?

Já vlastně skoro ani nevím. Do vápna vletěl balon, přede mnou stáli dva tři hráči, ani jsem si ho nechtěl zpracovávat, protože mě to trefilo do ramena a už jsem věděl, že do té střely musím nějak skočit a hlavně trefit bránu. To se naštěstí povedlo.

Co jste měl změnit po vašem příchodu na hřiště ve druhém poločase?Masopust mě nějaké problémy, tak mě trenér poslal na kraj zálohy místo něj, abych ho nahradil, i když to není úplně můj post. Ale nějak jsem to snad zvládl.

V konci zápasu jste dostal u rohu pokutového území Liberce žlutou kartu za protesty. Proč?

No (ukázal na zavázaný a zaledovaný kotník). Šel jsem do kličky, byl to na mě faul dva metry před rozhodčím na čáře, ale on to nepískl. Myslím, že by to pro nás byla slibná standardní situace, takový zkrácený roh. Naštěstí se nám to pak vrátilo tím gólem.

Jaký byl pak ten závěr, věřili jste, že ještě stihnete vyrovnat?

Jo, pořád. V prvním poločase jsme měli hodně šancí, ale pak se vyplnilo, jak se říká, nedáš - dostaneš. Jako bychom nebyli na začátku druhého poločasu úplně koncentrovaní a dostali jsme gól, ale důležité bylo, že jsme derby neprohráli.

V Jablonci jste necelý rok, jak vnímáte atmosféru Podještědského derby?

Určitě, už to první na podzim bylo vyhecované a pro nás dopadlo hodně dobře. A myslím, že i z toho druhého máme nakonec větší radost my než hráči Liberce. Věděli jsme, že moc chtěli jít v tabulce před nás a jsme rádi, že jsme si před nimi dvě kola před koncem udrželi ten dvoubodový náskok.

Na jaře jste doma skóroval dvakrát ve vítězném utkání se Spartou. Jaký gól chutná víc, proti Spartě nebo v derby proti Liberci?

Tenhle v derby určitě víc. Obzvlášť když byl v poslední minutě a skončilo to jedna jedna.