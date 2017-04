Jablonecký Beneš po pro prohře s Příbramí: Zase jsme nahráli spekulacím

„Takhle jsme těm spekulacím i lidem, kteří nás předtím po té remíze podezírali, zase nahráli,“ říkal naštvaně Vít Beneš, stoper Jablonce. Jeho tým přitom na jaře doma vládl, když z pěti zápasů čtyřikrát vyhrál a jednou remizoval.

Čím si vysvětlujete porážku a nepovedený výkon?

Já vůbec nevím, jak to mám komentovat, protože to snad ani nejde. Z naší strany to byl absolutní nefotbal a velká bezmoc.

Bylo znát, že Příbram bojuje o záchranu a vám ve středu tabulky už v podstatě o nic nejde?

Ale nám pořád o něco šlo. Mohli jsme se dotáhnout k pátým Teplicím na pět bodů, na konci je máme doma a mohli jsme pořád hrát o to páté místo, které může znamenat účast v Evropské lize. Takhle jsme ale ty šance na Evropu nejspíš ztratili.

V předcházejících domácích zápasech jste byli chváleni za pevnou obranu, teď jste od Příbrami dostali čtyři góly. Čím to?

Příbram dala hezké góly, ale byly to jen naše chyby, že se k těm střelám její hráči dostali. Vybavuju si třeba ten Rezkův gól z voleje na nula dva po rohovém kopu. Trefil to z hranice vápna, kde máme nějaké úkoly na tyhle situace. Teď jsme jako mužstvo ani nebránili, ani neútočili.

Teď máte před sebou v lize těžkou sérii. Hrajete na Slavii, hostíte Plzeň a pak derby v Liberci...

...takže máme po Příbrami co napravovat, i když to samozřejmě bude asi nadlidský úkol. Musíme prostě zabrat a nějak odčinit tenhle výkon.