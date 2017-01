Jablonec: sníh narušil konec podzimu i začátek přípravy

Kvůli náhlé sněhové kalamitě museli fotbalisté Jablonce zrušit závěrečné utkání podzimní části první ligy, které měli odehrát doma na Střelnici s Hradcem Králové 2. prosince, a přívaly sněhu narušily i program včerejšího startu jejich zimní přípravy. „Kvůli velkému spadu sněhu jsme to museli změnit a první rozjezdový trénink jsme absolvovali v hale, protože umělá tráva se nestíhala odklidit,“ vysvětloval včera dopoledne Zdeněk Klucký, jablonecký trenér.

Oproti podzimu už nejsou v kádru krajní obránci Hybš a Nový ani záložník Bazal, jejichž hostování v severočeském klubu předčasně skončila. „Nový ani Bazal nenašli místo v základní sestavě, naopak citelná je ztráta stabilního hráče Hybše, kterého si stáhla Sparta, ale v jeho případě je to otevřené. Je možné, že se k nám těsně před startem jara zase vrátí,“ naznačil Klucký.

Novými tvářemi jsou zkušený ofenzivní záložník Diviš na přestup ze Slovácka a na hostování 23letý srbský pravý bek Jankovič. Ten patří kmenově slovinskému klubu NK Krsko, ale v posledních sezonách hrával v srbské nejvyšší soutěži za bělehradský klub FK Čukarički.

„Jardu Diviše dobře znám, je to dobrý hráč, počítáme s ním na pravou stranu zálohy. Tam sice zaskakoval na konci podzimu velmi dobře Tecl, ale to je spíš hrotový útočník,“ uvedl kouč Jablonce. „Na Jankoviće jsme dostali doporučení, je pro nás trošičku neznámou, ale uvidíme, jak si povede v tréninku a v zápasech. Je to mladý hráč na pravou stranu obrany, kde nás trochu tlačila bota.“

Kromě těchto dvou hráčů se včera zapojili do přípravy i mladí navrátilci z hostování a hlavně už je fit pět dlouhodobých marodů z podzimu: klíčoví stopeři Beneš s Pernicou, brankář Bárta, záložník Breda a útočník Wágner. „To je pro nás velmi dobrá zpráva,“ těší Kluckého, jenž s vedením klubu ještě plánuje posílení levé strany a útočné fáze.

Naopak mladíci Díl a Matěj Kubista si ještě musejí na návrat na trávník nějaký čas počkat, později se do plné přípravy bude moci zapojit i útočník Zreľák a speciální přístup k tréninku má stoper Kysela, jenž se postupně vrací do plné zátěže po náročné operaci hlavy. První den přípravy neabsolvovali nemocný středopolař Jiráček ani forvard Doležal kvůli lehčímu zranění třísel.

Kouč Zdeněk Klucký zažívá takřka totožnou kopii sezony 1999/2000. Tehdy v průběhu prvoligového podzimu nahradil na lavičce trenéra Julia Bielika, stejně jako před pár měsíci Zdenka Frťalu, a od vedení dostal důvěru v roli hlavního trenéra i na start zimní přípravy. Jen jaro by chtěl letos zažít jiné, protože tehdy už po třech kolech jarní části u A-týmu skončil a nahradil ho Jindřich Dejmal.

„To jsem chtěl skončit já sám, protože tehdy odešel pan Pelta do Sparty a vedení v Jablonci bylo takové nesourodé, necítil jsem, že by mi někdo mohl pomoct. Teď v žádném případě skončit nechci a jsem rád, že u A-týmu pokračuju, vážím si toho. Je tady úplně jiná situace, komunikace s vedením klubu klape a cítím, že všichni táhnou za jeden provaz,“ popsal Zdeněk Klucký. „Nechci z toho dělat nějaký Galácticos, který tady už jednou byl. Chci, aby se mužstvo připravilo skromně a s pokorou na jaro, abychom navázali na konec podzimu, kdy kluci hráli docela dobře, a zkusili se v tabulce posunout co nejvíc nahoru.“