Beneš, posila fotbalistů Vasasu: Časem se maďarštinu chci naučit

Fotbalový obránce Vít Beneš přišel do prvoligového Jablonce v létě 2010 z Kladna. Půl roku čekal trpělivě na šanci a vyplatilo se. Na jaře 2011 začal stabilně hrát v základní sestavě, z níž ho dostala jen dlouhodobá zranění v podzimních částech sezon 2014/15 a 2016/17.

Vít Beneš Fotbalový stoper, narozen 12. srpna 1988

Odchovanec Kladna, v jehož dresu zažil prvoligový debut 29. dubna 2007 v utkání proti Slavii Praha.

V létě 2010 přestoupil za éry trenéra Komňackého do FK Jablonec, v němž si odbyl krátkou tříminutovou premiéru 1. srpna téhož roku v domácím duelu proti Teplicím. Pak nastoupil na podzim už jen dvakrát a do jabloneckého A-týmu se plnohodnotně zapojil na startu jarní části sezony roku 2011.

V nejvyšší české soutěži odehrál za 11 sezon celkem 201 zápasů, z toho 60 v Kladně a 141 v Jablonci. Vstřelil 15 gólů, jeden v dresu Kladna, 14 za Jablonec.

Aktuálně byl služebně nejstarším hráčem jabloneckého týmu, zástupcem kapitána, ale po celkem 11 sezonách v české nejvyšší soutěži už zatoužil po zahraničním angažmá a ve Vasasu Budapešť podepsal tříletou smlouvu.

„V Jablonci mi nabízeli další prodloužení smlouvy, ale po rozhovorech s rodinou a nejbližšími jsem se rozhodl to nepřijmout, protože už jsem si chtěl vyzkoušet zahraniční angažmá. Přece jen si myslím, že sedm let v jednom klubu je tak akorát na změnu,“ vysvětlil 28letý, dnes už bývalý jablonecký stoper Vít Beneš, který se začátkem týdne zapojil v Rakousku do přípravy svého nového klubu Vasasu Budapešť.

V rámci soustředění nastoupil už ve středu v utkání proti rakouskému Sturmu Graz a dokonce se hlavičkou po rohu uvedl gólem, kterým nastartoval obrat z 0:3 na 4:3 pro Vasas.

Proč jste si zvolil Maďarsko, které není pro české fotbalisty až tak obvyklou zemí?

Měl jsem i nabídky z jiných zemí jako třeba z Kazachstánu a podobně, ale když se objevila možnost jít do Maďarska a konkrétně do Budapešti, tak jsem neváhal. Budapešť je totiž podle mě jedno z nejkrásnějších měst v Evropě, hlavně je to relativně blízko z Česka a život je tam podobný. Ne jako někde daleko mimo střed Evropy.

Co ještě rozhodlo pro Vasas?

V minulé sezoně skončil v maďarské lize třetí, vybojoval si účast v Evropské lize a zase si zahrát evropskou soutěž, to bylo pro mě také v rozhodování docela důležité.

V prvním předkole narazí Vasas už příští týden na izraelský Beitar Jeruzalém, co říkáte soupeři?

Řekl bych, že na první kolo je to docela těžký soupeř. S izraelským fotbalem zatím žádné zkušenosti nemám, takže to pro mě bude novinka a doufám, že dojdeme v Evropské lize co nejdál.

Jaké jste měl informace o Vasasu Budapešť, než jste se tam rozhodl odejít?

Že trenérem je Němec Oenning, který trénoval i v Bundeslize, a že skoro všichni se tam dorozumívají anglicky, což bylo pro mě ohledně komunikace hodně důležité, protože maďarština je jedním z nejtěžších jazyků. Takže se budu zdokonalovat v angličtině, ale určitě se časem i tu maďarštinu chci naučit.

Jaká je podle vás úroveň maďarské ligy?

Maďarsko postoupilo na loňském Mistrovství Evropy do osmifinále, takže úroveň určitě nebude špatná. Nadvládu teď mají kluby z Budapešti a jsem rád, že Vasas je mezi nimi.

Do Jablonce jste přišel před sedmi lety, tušil jste, že tam budete tak dlouho?

Samozřejmě jsem nečekal, že bych tam mohl strávit třetinu, nebo vlastně možná skoro polovinu své fotbalové kariéry. Na Jablonec budu vzpomínat jen v dobrém. Akorát ten úplný začátek nebyl ideální, protože půl roku po příchodu z Kladna jsem se rozkoukával a chodil jsem hrát jen za tehdejší béčko třetí ligu. Pak jsem se už ale propracoval do základního kádru a až na některé delší výpadky kvůli zraněním jsem hrával vlastně pořád, i když jsem v Jablonci zažil za tu dobu asi šest trenérů.

Jaká je vaše nejhezčí fotbalová vzpomínka na Jablonec?

Když jsme za trenéra Skuhravého vyhráli v roce 2013 Český pohár a o pár týdnů později v utkání s Plzní i Superpohár. Na to budu vždycky rád vzpomínat. A kdo ví, třeba se někdy do Jablonce ještě vrátím.