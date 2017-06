Jablonec porazil Žižkov, góly dali mladíci Mihálik a Breda

„Opět jsme nechali zahrát všechny zdravé hráče, jen se nám trochu rozrostla marodka. Diviš má horečku, s nataženým svalem nebyli k dispozici ani Doležal a Kučera a Kubista dostal hned v začátku zápasu loktem do obličeje a má zřejmě zlomenou nosní přepážku,“ uvedl ke stavu kádru jablonecký trenér Zdeněk Klucký, který postrádal ještě reprezentanty z Mistrovství Evropy do 21 let v Polsku Trávníka a Zreľáka a zraněného stopera Kyselu.

„Celkově byl přístup od hráčů dobrý, kluci i v tom horku sehráli slušný zápas. První půle byla trochu kvalitnější, ve druhé už Žižkov přece jen víc vystrkoval růžky,“ uvedl Klucký.

Jablonecké vítězství zařídili svými góly talentovaní mladíci. Už v 9. minutě se prosadil 20letý Mihálik, jenž byl na konci kombinační akce po ose Janetzký - Breda, a právě 21letý záložník Breda vstřelil po hodině hry druhý gól zápasu, když přesně zakončil ideální centr Rysa z pravé strany.

„Máme teď prakticky všechny posty zdvojené. Víme, že ve Spartě či Slavii nyní vznikne jakýsi přetlak hráčů, kteří nebudou používáni nebo nebudou tak výkonnostně nahoře. Z těch fotbalistů, které by oni uvolnili, ale pro nás nepřipadá nikdo v úvahu. Nevidím, že by tam někteří hráči byli lepší než ti, které tu máme my,“ uvedl po včerejším vítězství nad Žižkovem jablonecký trenér Zdeněk Klucký, jehož svěřence prověří v sobotu další druholigový tým z Vlašimi.

FK Jablonec - Viktoria Žižkov 2:0 (1:0)

Branky: 9. Mihálik, 60. Breda. Sestava Jablonce - I. poločas: Hrubý - Jankovič, Pernica, Kodr, Zelený - Hübschman - Masopust, V. Kubista (12. Považanec), Breda - Mihálik, Janetzký. II. poločas: Bárta - Rys, Lischka, Kouřil, Hanousek - Masopust, Považanec, Pospíšil, Breda - Mehanovič, Mihálik. Trenér Klucký.