Dvakrát se to ke mně šťastně odrazilo, říkal o svých gólech Doležal

Po pětizápasové pauze znovu naskočil do ligového kolotoče na necelou půlhodinu v Brně, pak hrál doma od začátku zápas s Příbramí, v němž ovšem dostal čtvrtou žlutou kartu a v utkání na Slavii tak přišla další stopka.

V duelu 27. kola v sobotu proti Plzni byl Doležal od začátku jen na lavičce náhradníků, jeho tým prohrával po prvním poločase 0:2 a kouč Klucký ho vyslal na trávník jako ofenzivní trumf do druhé pětačtyřicetiminutovky. A byl to povedený tah. Urostlý forvard vstřelil v rozmezí 58. a 63. minuty mistrovi dva góly a stav 2:2 už vydržel až do konce.

„Samozřejmě jsem moc rád, že jsem ty góly konečně po dlouhé době zase dal, protože ta deka už na mně přece jen trošku ležela, že jsem je na jaře nedával,“ přiznal čerstvě 27letý Martin Doležal, útočník fotbalistů Jablonce. „Doufám, že to takhle bude do konce jara pokračovat. A když budeme hrát jako v tom druhém poločase s Plzní, tak body budou přibývat a v tabulce ještě postoupíme nahoru.“

Oba góly Plzni vsítil Doležal ze své obvyklé pozice uvnitř pokutového území soupeře, ten druhý se mu navíc povedlo dát efektně polonůžkami akrobaticky přes hlavu.

„Dvakrát se to ke mně šťastně odrazilo. Ten první gól byl jednodušší, u toho druhého už jsem neměl čas nic moc vymýšlet, tak jsem to zkusil přes hlavu. Buď ať to letí na tribunu, nebo ať je z toho krásný gól. A to druhé vyšlo,“ popsal s úsměvem. „Myslím, že se mi to takhle už jednou nůžkami povedlo, je to o štěstí takhle to trefit.“

Kromě období bez vstřeleného gólu, dlouhého zranění kolena či karetního trestu dolehla na Doležala, stejně jako na celé mužstvo, další nepříjemná událost v podobě policejního vyšetřování a uvalení vazby na majitele FK Jablonec Miroslava Peltu. „Možná to před zápasem trochu v hlavách bylo, ale v tom samotném utkání už na to člověk nemyslí. Situace taková prostě je a snažíme se ji moc nevnímat. Já bych se v tom nechtěl nijak pitvat,“ řekl Doležal.

V minulém kole sebrali Jablonečtí body za remízu 1:1 Slavii a vzápětí ztížili díky Doležalovi stejným způsobem cestu za titulem i druhému aspirantovi na konečné první místo Plzni. „Já osobně bych přál titul Plzni,“ přiznal Martin Doležal, i když od něj Západočechy možná svými dvěma zásahy odstřihl.

Tuto sobotu čeká fotbalisty Jablonce prestižní Podještědské derby na libereckém stadionu U Nisy.