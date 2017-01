Zimní fotbalové derby jasně ovládl Jablonec, vstřelil čtyři góly

„Zahráli jsme si dobré utkání s těžkým soupeřem, který měl také čtyři příležitosti, my jsme ale dokázali své šance proměnit. Vůbec bych ten konečný výsledek nepřeceňoval,“ tvrdil jablonecký kouč Zdeněk Klucký.

V první půli dal dva góly Diviš, zimní posila ze Slovácka, v závěru dokonali jasný triumf Mihálik a Tecl. „Když se hraje derby proti Liberci, každý chce vyhrát,“ pochvaloval si levý jablonecký bek Matěj Hanousek. „Výsledek byl sice jednoznačný, ale Liberec měl také nějaké šance a mohlo to dopadnout jakkoliv. Podle mě to byl vyrovnaný zápas.“

Ve středu si to Jablonečtí rozdají s domácí Mladou Boleslaví o prvenství ve skupině B, které zajistí postup do Final Four Tipsport ligy.

Ztratí Liberec Pokorného?

Liberečtí zažili na umělce v Boleslavi mizernou sobotu. Nejprve podlehli v „juniorské“ sestavě slovenskému mistrovi Trenčínu 2:5, poté schytali čtyřgólový debakl od Jablonce.

„Takhle vysoko by se prohrát nemělo. Vůči Slovanu a jeho fanouškům je to nepříjemné. Přitom po celé utkání jsme byli často na balonu a za stavu 0:1 jsme měli dvě tutovky, kterými jsme mohli průběh otočit,“ litoval záložník Egon Vůch.

Liberci kvůli zdravotním potížím chyběli obránci Pokorný, Coufal, Latka a záložníci Bosančič, Ševčík a Bartl. A na hře to bylo znát. Hlavně v obraně složené převážně z mladíků Slovan nestíhal.

„Hrajeme v improvizované sestavě proti soupeřům, kteří jsou komplet, a to je těžké,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský. „V ofenzivě jsme podali relativně slušný výkon, i když jsme paradoxně nedali ani gól, ale obranná fáze byla hodně špatná a dostali jsme zbytečné góly.“

Vysvědčení z Tipsport ligy bylo pro Slovan tristní: dvě jasné prohry s ligovými soupeři (Mladá Boleslav 1:4, Jablonec 0:4) a výhra 5:2 nad druholigovým Varnsdorfem.

Fotbalisty Liberce čeká od poloviny týdne desetidenní herní kemp ve Španělsku. „Budeme tam mít spoustu herních tréninků, k tomu tři přípravné zápasy. Doufám, že do našeho odjezdu dorazí do týmu někdo nový,“ přeje si Trpišovský.

Vedení klubu je však zatím na posily v zimě skoupé, zato odchodů už byla celá řada. A teď se navíc ještě mluví o možné ztrátě klíčového stopera a kapitána Pokorného. Ten by mohl zamířit za konkrétní nabídkou od francouzského klubu Montpellier, kam by měl záhy vyrazit na zdravotní testy.