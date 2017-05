Kamarádi Diviš a Kerbr půjdou v podještědském derby proti sobě

Třicetiletý Jaroslav Diviš posílil FK Jablonec, o tři roky mladší Milan Kerbr naopak zamířil do týmu velkého podještědského rivala Slovanu Liberec.

Pokud oba dostanou důvěru trenérů, čekají je v sobotním prestižním derby severu na libereckém stadionu U Nisy pikantní vzájemné souboje.

Diviš totiž zůstal i v Jablonci útočným pravým krajním záložníkem, zato Kerbra ve Slovanu po jeho příchodu přeškolili z ofenzivního typu fotbalisty na klasického levého obránce, takže by na na sebe měli na trávníku často narážet.

„Dřív jsem byl útočník nebo krajní záložník, ale trenér Trpišovský mi pořád vtloukal do hlavy, že levý obránce by mohl být ten můj správný post.

A musím říct, že se mi tam začalo líbit. Mám ještě určité rezervy, ale každým zápasem se učím to správné posouvání. Navíc v Liberci je to tak nastavené, že krajní obránci musí také útočit, mě to dopředu táhne, takže takhle mi to vyhovuje,“ tvrdí Milan Kerbr.

„Jarda Diviš mě určitě jako obránce nezná, tak uvidíme. On je strašně rychlý, to je jeho největší zbraň, budu se snažit mu to co nejvíc znepříjemnit.“

Jablonecký rychlík Diviš si na svého ještě nedávno parťáka z kabiny Slovácka docela věří. „Jsme s Milanem pořád kamarádi, často se navštěvujeme, sleduju ho, a teď, jak hraje toho obránce, je docela důrazný. Ale řekl bych, že ty povinnosti dozadu si až tolik neplní, protože není rozený obránce,“ všiml si Diviš. „Třeba se občas zapomene vepředu, a to by mohla být pro mě, pokud nastoupím, i pro nás, jako pro Jablonec, v derby výhoda.“

Jaroslav Diviš v dresu Jablonce

Dlouholeté přátelství ze Slovácka potvrdil i Kerbr. „Samozřejmě se známe dobře, tady na severu to k sobě nemáme daleko a zrovna nedávno jsme za nimi byli v Jablonci na procházce kolem přehrady. Ale při zápase na to samozřejmě myslet nebudu a když oba nastoupíme, tak ho šetřit nebudu. Na zápas se těším a věřím, že našim fanouškům uděláme U Nisy radost, derby nad Jabloncem vyhrajeme a když už ta sezona nebyla pro Liberec celkově ideální, tak máme za cíl se aspoň kvůli té velké rivalitě dostat před Jablonec v konečné tabulce,“ přeje si liberecký Kerbr, který už ve Slovanu hostoval na podzim roku 2015.

Diviš zažil derby severu i v dresu Liberce

„Máme na ně dva body náskok, tak doufám, že se jim jejich plány nevyplní. My také nechceme skončit hůř než Liberec,“ oponuje Jaroslav Diviš, který je v aktuálních kádrech obou rivalů jediným fotbalistou, jenž zažil derby i v opačném gardu.

Ve Slovanu Liberec totiž působil v sezoně 2009/10 a jako náhradník naskočil do obou zápasů proti Jablonci. Na Střelnici zažil porážku 1:2, v jarní odvetě, tehdy doma U Nisy, naopak triumf 4:2.

„Už je to dávno, ani si ty zápasy ani výsledky už moc nevybavuju. Každopádně teď jsem hráčem Jablonce a vítězstvím bych rád udělal radost rodině ze strany manželky. Ona pochází z Desné, takže je vlastně jablonecká holka a všichni samozřejmě fandí Jablonci,“ konstatoval Jaroslav Diviš.