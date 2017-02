Šest zimních příprav - šest trenérů. V Jablonci začíná éra Kluckého

Fluktuace trenérů nabrala v prvoligovém fotbalovém klubu FK Jablonec nevídané obrátky. Posledních šest zimních příprav vedlo šest různých koučů. V roce 2012 to byl Komňacký, po něm následovali Kotal, Skuhravý, Šilhavý a Frťala. Šestým do party je Zdeněk Klucký.

„Fakt se to takhle střídalo po roce? Takže by už bylo dobré tady vydržet delší dobu, ne? Já mám v úmyslu být hlavní trenér Jablonce co nejdéle to půjde, takže musíme hrát dobře,“ říkal s úsměvem 56letý Zdeněk Klucký, jenž vystřídal kouče Frťalu vloni v říjnu a od vedení jabloneckého klubu dostal důvěru i do jarní části první ligy.

V roli hlavního kouče jste dosud vedl prvoligový klub v zimní přípravě jen jednou, jinak jste byl asistentem. Bylo to v zimě 2000 a shodou okolností v Jablonci. Jak vnímáte svoji roli letos?

V roli hlavního trenéra je určitě vždycky větší odpovědnost za mužstvo, ale v šestapadesáti letech už na to koukám trošičku jinak. Tehdy mi bylo o dost míň a od té doby jsem si něčím v ligovém fotbale prošel, takže mě zase tak něco nerozhodí.

Jak hodnotíte zimní změny v kádru?

Myslím si, že co se týče odchodů a příchodů, tak je to vyrovnané. Odešli kvalitní hráči, ale zároveň kvalitní přišli. Ztratili jsme fotbalisty ze základní sestavy Tecla a Hybše a na jejich posty jsme získali Diviše a Zeleného, kteří byli ve svých ligových týmech oporami. Dál jsme posílili pravou stranu obrany Srbem Jankovičem a do středu pole přišel Považanec. Ten může hrát defenzivního i ofenzivního záložníka a v Dukle býval stabilně klíčovým hráčem.

Kromě nových posil se do kádru vrátili i dva podzimní marodi, klíčoví stopeři Pernica s Benešem. Už víte jak poskládáte obrannou řadu?

Z toho máme trochu zamotanou hlavu. Místo nich hráli vzadu na konci podzimu Hübschman s Kubistou, a to velmi dobře. Takže variant je hodně a pořád se ještě rozmýšlíme. Třeba Pernicu jsme zkoušeli na kraji, protože kdysi hrával krajního beka, ale už dlouho je stoper a na kraji už to není ono. A myslím, že ho to tam už ani nebaví. Třeba proti Vlašimi se mu na té pravé straně moc běhat nechtělo, takže ho musíme dávat doprostřed (smích).

Do jara jdete z 10. místa s jedním zápasem k dobru. Jaké máte cíle?

Budeme se snažit, abychom všechnu tu dřinu, kterou jsme absolvovali během sedmi týdnů v zimě, přenesli na hřiště a abychom navázali na poslední podzimní zápasy doma se Slavií a s Libercem. Ty se nám opravdu povedly a byly od nás velmi kvalitní a s nasazením. Chtěli bychom hrát atraktivní fotbal s dobrými výsledky, abychom zase v Jablonci probudili naše diváky, aby začali chodit na Střelnici ve větším počtu a aby je to zase bavilo.

Pojďme k tomu aktuálnímu 10. místu.

Není to nic moc, ale rozdíly v našlapané tabulce velké nejsou. Stačí dvakrát za sebou vyhrát a poskočíte výš. Samozřejmě to máme kousek i dolů, ale my chceme koukat spíš nahoru. Chceme bodovat na Slovácku a pak máme doma Spartu, která je také porazitelná.