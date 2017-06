Za tým už cítím větší odpovědnost, přiznává jablonecký Pernica

„Rozhodně už za tým cítím větší odpovědnost a nevzdávám se jí. V těch třech sezonách jsem hrával pravidelně a spolu s klukama Hrubým, Hübschmanem, Pospíšilem nebo Doležalem jsme tady už dlouho, rozjíždíme čtvrtou sezonu a tu odpovědnost na sebe musíme vzít,“ tvrdí 27letý obránce Luděk Pernica, který do Jablonce přišel v létě 2014 z Brna a až na výpadek na podzim minulého roku kvůli zranění nastupoval stabilně v základní sestavě. Za Jablonec dosud odehrál v první lize 79 zápasů, ve kterých vstřelil pět gólů.

Majitel klubu Pelta se po propuštění z vazby věnuje plně práci ve vedení FK Jablonec a vyhlásil, že byste měli hrát o evropské poháry. Co vy na to?

Kéž by měl pravdu. Nechci ale říkat žádná velkohubá prohlášení, raději budeme pokorní. Kdyby ale zůstal pohromadě stávající kádr a nikdo další už neodešel, tak bych těm slovům docela i věřil. Myslím, že kvalitu i potenciál na to máme. Doufám, že ligu dobře odstartujeme a pak budeme body jen přidávat.

Jaké bylo setkání s Miroslavem Peltou v kabině na startu přípravy?

Měl spíš takový dvacetiminutový monolog, asi jak byl dlouho sám, tak si potřeboval popovídat. Bylo to dobré, hodně srandy, já jsem z toho cítil velkou chuť a odhodlání, byl to zase on. Co přesně říkal, to bych nechal v kabině. Vypíchnul bych snad jen to, že na nás prý bude ještě víc tvrdý a abychom tomu dávali víc než předtím. Ale celkově to bylo takové uklidňující, že můžeme v klidu dělat svoji práci a být v klidu.

Pojďme k fotbalové stránce. Do Vasasu Budapešť odešel váš stabilní spoluhráč ze středu obrany Vít Beneš, jak to vnímáte?

Víťa stabilně prokazoval svoji velikou kvalitu a i když se třeba na delší dobu zranil, tak do toho vždycky naskočil zpátky. Když vezmu zpětně ten poslední půlrok, tak byl podle mě společně s brankářem Vlastou Hrubým naším nejlepším hráčem. To jaro mu sedlo, byl vynikající a prakticky nikdo přes něho neprošel. Samozřejmě je to pro nás velká ztráta, ale já ho chápu. Za těch sedm let tady v Jablonci odvedl výbornou práci a já mu to zahraniční angažmá určitě přeju.

Na druhou stranu zůstal zkušený kapitán Hübschman, co to znamená pro tým?

Jsem rád, je to pro nás velké pozitivum, takový borec prostě musí v mužstvu být a kvalitu prokazuje pořád. I když se nám nedařilo, tak on byl jeden z mála, který ten prapor držel.

Na začátku letošního roku jste uzavřel sázku, že nebudete pít pivo, jinak půjdete na blond. Jak to dopadlo?

Byla to sázka s útočníkem Tomášem Wágnerem, on musel dodržet nějaké kilogramy a já nepít pivo. Ale asi po týdnu nebo čtrnácti dnech to Wagy vzdal a já jsem ho nějak netrápil, takže ani nemusel mít vlasy na blond. Já to ale pořád držím a to pivo jsem opravdu za ten půlrok neměl.