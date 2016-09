Hráči musí jít i do bolesti, je přesvědčený jablonecký trenér Frťala

„Pokud se to neubírá do fází urážek, tak na to samozřejmě mají diváci právo a my tu kritiku bereme jako součást naší profese,“ uvedl 46letý jablonecký kouč Zdenko Frťala.

Jak jste spokojený se ziskem sedmi bodů z pěti zápasů?

Zatím převažují smíšené pocity z důvodu nevyrovnanosti výkonů. Ze všeho nejvíc nás mrzí zápas na Bohemce, kde jsme hlavně v posledních dvaceti minutách byli domácím odevzdaným soupeřem. Chyběla nám tam agresivita, bojovnost a touha s tím nepříznivým vývojem něco udělat. Přitom neustále se hráčům snažím zdůrazňovat, že se nemusí dařit, ale bojovat se musí. Nám potom těchto dvacet minut vlastně znehodnotilo předchozí čtyři ligová kola. Už před sezonou jsme na hráče apelovali, že hrát za Jablonec musí být pro ně čest a teď v reprezentační přestávce jsme jim to museli razantně připomenout.

Mužstvo potkala v úvodu sezony nebývale velká marodka včetně klíčových hráčů a na Spartě byly i tři nucené absence kvůli hostování a na Letné jste nemohl postavit dvanáctku hráčů. Jak je složité připravovat a skládat takto okleštěný tým?

Samozřejmě pro každého trenéra by bylo ideální, kdyby sestava byla ustálená a rotace hráčů nebyla taková. Obecně ta zranění, stejně jako karetní tresty či jiné absence bereme jako realitu, která k fotbalu bohužel patří. Pro některé hráče, kteří jinak nedostávají tolik příležitostí, jsou takové zápasy potom ideální, aby se předvedli. Mají tak obrovskou šanci se do té základní sestavy dostat. Kromě zápasů nás to samozřejmě ovlivnilo i v tréninkovém procesu mezi zápasy, především u herně taktických nácviků.

Jaký je výhled ohledně návratu zraněných?

Se čtveřicí Bárta, Kysela, Breda a Matěj Kubista nemůžeme počítat celý podzim. U Beneše nastal pozitivní posun a doufáme, že se zapojí během následujících pár dní, stejně jako Kouřil, který si přivodil svalové zranění na Bohemce. Tecl už odtrénoval určité jednotky s týmem, ale jeho zdravotní stav také pořád není stoprocentní.

Jablonec má nejbohatší skóre ze všech týmů. Čemu přičítáte devět vstřelených gólů, což vás řadí mezi nejlepší v lize, a naopak jedenáct inkasovaných, v čemž jste s Karvinou nejhorší?

Způsob naší hry není založený na vyčkávání a na nějakém prešovském betonu. Chceme pracovat s hráči, kteří mají v sobě aktivní ofenzivní myšlení. Ale to neumlouvá jejich defenzivní povinnosti. Trápila nás kompaktnost obranné fáze hry a reprezentační přestávku jsme tak věnovali i odstraňováním těchto chyb. Zároveň poukazujeme na velké individuální chyby, které vedly k některým obdrženým brankám a bavíme se o tom s hráči neustále.

V létě přišel na hostování ze Sparty zkušený Petr Jiráček, jak se zhostil očekávané role jakéhosi vůdce a šéfa týmu?

Co se týká Petra, tak plní přesně to, co jsme očekávali. Ať už jde o plně profesionální přístup nebo jeho přínos v kabině, kam přinesl pozitivní myšlení a nepřeberné zkušenosti. Svým přístupem ukázal, že se za Jablonec chce rvát a bojovat. Musíme se snažit, aby na něj reagovalo více spoluhráčů a nechali se strhnout k lepším výkonům a více si věřili. V tom posledním utkání na Bohemce se to, bohužel, nepovedlo.

Jablonečtí příznivci nesou poslední výsledky se smíšenými pocity a jako každou sezonu jsou hodně kritičtí. Cítíte nějaký tlak na svou osobu a co byste jim třeba vzkázal?

Mužstvo prochází určitou přestavbou a nějaký čas to zabere. Kdyby nás ale nemrzelo to, že v některých fázích utkání není naše hra podle představ nás a fanoušků, tak by to bylo špatné. Mělo by být samozřejmostí, že hráči na hřišti za svůj klub nechají všechno. Bohužel se nám to v některých zápasech nepovedlo na sto procent. Jsme si toho vědomi a hráčům kladu na srdce, že do zápasu nemůžeme jít, že si jdeme zahrát fotbálek, ale že musíme jezdit po zadku a jít i do bolesti na hranici sebeobětování. Pak nás začnou diváci podporovat a budou fandit, ale my jim musíme jít naproti impulzem, snahou a nadšením. Diváci jsou nároční všude. V prvé řadě musíme být ale my trenéři i hráči nároční sami na sebe.