Jablonec ztratil Zreľáka, kouč má jen dva útočníky: Pracuje se na tom

Příběh fotbalového útočníka Adama Zreľáka přinesl v Jablonci během necelého roku podivuhodné turbulence. Talentovaný kapitán slovenské reprezentace do 21 let přišel do severočeského klubu v září loňského roku s diagnózou - zraněný. Zreľáka vykoupil Jablonec ze Slovanu Bratislava s únavovou zlomeninou kůstky na kraji chodidla. V listopadu mu výrazně pomohla operace v Praze, v lednu začal s individuální přípravou a na jaře se vrátil na trávník.

V jabloneckém dresu stihl pět utkání, blýskl se dvěma góly Jihlavě, ale vzápětí přišel další pád skoro na dno. V utkání v Mladé Boleslavi si zranění bez cizího zavinění obnovil a vidina účasti na mistrovství Evropy do 21 let v Polsku byla v temných barvách.

Jenže Zreľákovi pomohl skoro zázrak. Po operaci na vyhlášené klinice v Mnichově, speciálním vyztužení zánártní kůstky šroubem a úspěšné rehabilitaci nakonec Slováky na šampionátu „21“ s kapitánskou páskou vedl. Svými výkony zaujal natolik, že po skončení ME dostal nabídku od druholigového německého klubu 1. FC Norimberk, která byla výhodná nejen pro něj, ale i pro Jablonec. Oba kluby se dohodly, že přestupovou částku nebudou zveřejňovat, nicméně se spekuluje o částce necelých 30 milionů korun.

„V první řadě bych chtěl poděkovat Jablonci, celému klubu a všem lidem okolo, že jsem tady mohl být, i když jsem tady nebyl moc dlouho. Trápila mě zranění a dělalo se všechno pro to, abych byl zdravý. Určitě jsem chtěl v Jablonci dokázat víc, ale nakonec jsem dostal nabídku na přestup do Norimberku. Je to pro mě krok kupředu a těším se tam. Dá se říct, že se mi tím splnil sen,“ uvedl 23letý Adam Zreľák na webu jabloneckého klubu.

Trenérovi Zdeňku Kluckému tak na Střelnici „zbyli“ po odchodech Wágnera, jenž ale celé jaro hostoval v Karviné, a Zreľáka na hrot pouze dva útočníci Doležal a Mihálik. „Samozřejmě Zreľákův odchod je pro nás určitým způsobem oslabení. Přece jen je to kapitán slovenské jednadvacítky, takže fotbalové kvality má a navíc je to povahově dobrý kluk do kabiny. Ale pokud za něj někdo nabídl nějaké peníze, tak bylo asi těžké ho v Jablonci udržet,“ poznamenal jablonecký kouč Zdeněk Klucký.

„Na druhou stranu toho v Jablonci zase moc neodehrál, protože marodil. Ve většině zápasů jsme se museli obejít bez něho a stejné to tedy bude i v nové sezoně. Jeho příběh je rozhodně zajímavý a my jsme si ho tady v Jablonci moc neužili. Každopádně máme teď do útoku jen Doležala a Mihálika a s majitelem klubu panem Peltou jsme domluvení, že je teď prioritou posílit se na postu hrotového útočníka minimálně o jednoho hráče. Pracuje se na tom,“ řekl Klucký.