Bod s Duklou musíme brát, uznal jablonecký Pospíšil

„Je to velké zklamání z našeho výkonu, prostě nám to v poslední době herně nejde. Musíme si to rozebrat, ale to je pořád dokola. Říkáme si to už dlouho a pořád ne a ne se zlepšit,“ říkal sklesle jablonecký záložník Martin Pospíšil, který strávil uplynulou reprezentační přestávku s národním týmem nového kouče Jarolíma.

Co říkáte remíze s Duklou?

Musíme se podívat pravdě do očí a ten bod musíme brát. I když doma chceme vyhrávat za každou cenu, nemůžeme litovat, že jsme s Duklou body ztratili. Naopak, za ten výkon jsme víc než jeden ani nezasloužili.

Dukla vás přehrávala hlavně ve středu hřiště, čím to bylo?

Dukla je známá tím, že v záloze soupeře většinou přehrává. To jsme věděli, chystali jsme se na to, jenže na hřišti to vidět nebylo. První poločas byl z naší strany hrozný, prohrávali jsme, ale ve druhém jsme začali dobře. Bohužel ten rychlý vyrovnávající gól, co jsme dali, nám spíš uškodil. Zapnuli jsme jen na pět deset minut a pak jsme zase přestali hrát. Chceme předvádět hru, která by měla tvář a dalo se na ni koukat, ale to z naší strany prostě není.

To vnímají i vaši fanoušci, kterých chodí čím dál méně, a nespokojenost dávají silně najevo...

...jsme zvyklí, že lidi v Jablonci jsou kritičtí. Kotel nás podporuje, ale zbytek nám moc nepomáhá, je slyšet každé slovo a není příjemné poslouchat urážky. Je ale pravda, že jim k tomu nahráváme našimi výkony, na to nemůžeme říct půl slova. Kdybychom hráli dobře a vyhrávali, tak nám asi nenadávají.