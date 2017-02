Dobrá prověrka, chválil jablonecký kouč Klucký souboj s Doněckem

„Šachtar na tom byl fotbalově lépe než my, má kvalitnější hráče, kteří byli lepší v práci s míčem, proto mě těší, že jsme s ním dokázali remizovat. Aspoň jsme si vyzkoušeli obrannou fázi proti silnějšímu soupeři. Byla to pro nás velmi dobrá prověrka,“ popsal úterní duel Zdeněk Klucký, jablonecký kouč, který poslal do hry všech pět zimních posil Zeleného, Považance, Diviše, Lárussona i Jankoviče.

Jablonečtí dvakrát vedli, ale favorizovaný Šachtar, který se stal bez ztráty bodu nejlepším mužstvem základních skupin letošní Evropské ligy, na góly Pospíšila z penalty a Doležala vždy bleskově kontroval.

V penaltovém rozstřelu uspělo všech pět jabloneckých střelců v pořadí Trávník, Beneš, Mihálik, Lárusson i Mehanovič. Závěrečný pokus Stěpaněnka gólman Hrubý zneškodnil.

V dalším zápase Atlantic Cupu v přímořské portugalské oblasti Algarve čeká Jablonecké v pátek od 20.45 švédský celek Örebro.

Liberec také remizoval

Na Pyrenejském poloostrově se připravuje i fotbalový Liberec, který po velkých zimních změnách piluje úplně novou sestavu. Zápas Slovanu s třetím týmem rakouské ligy Sturmem Štýrský Hradec skončil smírně 1:1.

Liberec se ujal vedení zkraje druhého poločasu, kdy velice aktivně hrající Ekpai zblízka uklidil do sítě balon, který propadl vápnem. Hned za chvíli však soupeř po zákroku Kouřila v šestnáctce kopal penaltu a z ní Kienast vyrovnal. Trenér Trpišovský do utkání nasadil celkem sedm nováčků.

Ve čtvrtek čeká Slovan Liberec třetí a poslední zápas ve Španělsku. Jeho soupeřem bude celek polského Chorzówa.