Táborský po demolici Hradce: Parádní výkon, ale nesmíme se ukolébat

Minimálně do dnešního utkání 5. kola, kdy hraje Opava s Táborskem, tak vede Dynamo druholigovou tabulku. České Budějovice sehrají páté kolo zítra na hřišti pražské Olympie od 16.30 hodin.

K penaltě jste šel celkem sebejistě. Že budete kopat právě vy, to určil trenér?

Ne, já sám (směje se). Buď chodí Kláda (Jiří Kladrubský), nebo já. Celkem jsem si věřil, a protože Jirka kopal penaltu minule, tak jsem si vzal balon a šel.

V létě jste byl zraněný a úvodní zápas sezony ještě vynechal. Teď už se cítíte úplně fit?

Udělal jsem si v přípravě výron kotníku, takže jsem toho moc nenatrénoval. Pak jsem naskočil do druhého zápasu na několik minut. Teď už je kotník v pořádku. Jen ještě musím zapracovat na kondičce, i proto jsem také v neděli musel střídat.

Ze čtyř zápasů máte tři výhry, jste první v tabulce, takže můžeme zhodnotit start sezony jako úspěšný.

Určitě ano. Hlavně mě těší naše předvedená hra proti takovému soupeři, jako je Hradec Králové. Pořád je to ale jen začátek soutěže, takže bych to ani nepřeceňoval.

Oslavili jste po utkání vedoucí pozici ve druhé lize?

Po zápase jsme seděli v kabině a pochválili jsme se, že to byl výborný výkon. Ale na nějaké oslavy teď rozhodně není prostor a čas, ve středu hrajeme s Olympií a v neděli hned doma s Ústím. Možná si sedneme s klukama někam na večeři, až bude reprezentační přestávka.

Úvod do sezony vám vyšel, ale je přesto něco, co byste vy osobně ještě rád zlepšil?

Když si vezmu za příklad právě nedělní zápas, tak tam asi už nebylo co zlepšovat. Ale chtěl bych, abychom takový výkon udrželi ještě dlouho, třeba dalších deset či dvanáct kol. Nesmíme se tím nechat ukolébat a říct si, že máme po čtyřech zápasech deset bodů a ono to stačí. Je pravda, že jsme si teď na sebe ušili bič. Ale mužstvu věřím. Je mladé, zdravě agresivní a rychlé, takže to půjde.