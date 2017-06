Jihlava našla nového kouče. Šanci dostane Ivan Kopecký

Pro sedmačtyřicetiletého kouče, který naposledy působil v druholigových Vítkovicích, to bude první podobná zkušenost.Dosud v nejvyšší soutěži působil jen v roli asistenta: v Teplicích stál po boku Lukáše Přerosta, v Jablonci spolupracoval se Zdeňkem Frťalou. „Určitě mám do nové práce velkou motivaci a velkou chuť,“ uvedl Kopecký, který se dnes byl v Jihlavě seznámit s místním prostředím.

V klubu z Vysočiny by měl mít Kopecký podle informací iDNES.cz k ruce dva asistenty. Jedním z nich se zřejmě stane bývalý dlouholetý jihlavský hráč Michal Kadlec, který v klubu jako asistent působil už s předchozím hlavním trenérem Josefem Jinochem – jenž byl před několika dny jmenován novým sportovním manažerem Jihlavy.

„Jsem rád, že tady Michal může být,“ těší se Kopecký na spolupráci s Kadlecem. „Nechci říct, že ho znám osobně. Ale vím o něm, že je to poctivý kluk. A jsem rád, že mi může informace o týmu moct předat,“ věří Kopecký.

Druhého asistenta by si pak měl v nejbližších dnech vybrat sám. Pozici nabízel svému dosavadnímu spolupracovníkovi z Vítkovic, sportovnímu manažeru a trenéru Romanu Westovi. „Chtěl, abych šel s ním,“ potvrdil West. „Ale nemohu Vítkovice jen tak opustit. Nechce se mi odcházet od toho, co se nám na jaře povedlo,“ zmínil záchranu ostravského celku ve Fotbalové národní lize.

„Výběr asistenta není jednoduchá záležitost. Je těžké si vzít někoho, koho neznáte,“ uvažuje Kopecký. „Samozřejmě, nějaké tipy mám. Ale uvidím, kdo to nakonec bude.“ Jasno by mělo být nejpozději do 9. července, kdy se Jihlava vydá na herní soustředění do Rakouska. Příprava ji však začíná už o tři týdny dříve, příští pondělí.