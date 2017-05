Odejde Schick z Itálie? Dortmund jím chce nahradit Aubameyanga

V Itálii se spekuluje o tom, že by Schicka po vydařené první sezoně v Serii A v dresu Sampdorie Janov měl získat mistrovský Juventus. Majitel janovského celku Massimo Ferrero tento týden uvedl, že českého útočníka chtějí také Neapol, AS Řím a AC Milán. Podle něj by měl Schick zůstat v následující sezoně ještě v Sampdorii, i když možná jen na hostování.

Schick přišel do Janova v létě ze Sparty a má kontrakt do roku 2020. Klub mu podle italských médií nabídl jeho prodloužení, což ale reprezentant odmítl. O budoucnosti autora 11 branek v Serii A by se podle jeho agenta Pavla Pasky mělo rozhodnout do konce června. Sampdoria si ho cení na 100 milionů eur (2,6 miliardy korun).

Aubameyang se stal nejlepším střelcem uplynulého ročníku německé ligy, v němž dal 31 gólů. Zájem o něj podle německých médií dlouhodobě projevuje Real Madrid a chtěl by ho prý také Paris St. Germain.