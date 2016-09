Hartův nepovedený debut za Turín. Chyboval podobně jako Bravo v derby

Shodou okolností téměř totožně chyboval den předtím manchesterském derby i Claudio Bravo, Angličanův nástupce „u Guardioly“. Na rozdíl od Harta se ale po zápase mohl radovat z výhry.



„Nebudeš jednička,“ slyšel Hart krátce poté, co Manchester City převzal trenér Pep Guardiola. Anglický reprezentační gólman, který byl v klubu deset let a slavil dva mistrovské tituly z let 2012 a 2014, pochopil: „Musím odejít, abych chytal.“

Nezůstal však na ostrovech, s nabídkou překvapivě přispěchal FC Turín - a Hart možná ještě překvapivěji do Itálie na roční hostování skutečně odešel. „Přišli za mnou v pravý čas. Těším se, až si zahraju v důležité a krásné lize, jakou Serie A bezpochyby je.“

V prvním utkání proti Atalantě Bergamo neoslnil. Ba naopak, zásadní chybou daroval soupeři vyrovnávací gól - při vybíhání na centr z rohového kopu si nepočínal důrazně a balon jen posunul k Andreovi Masiellovi, jenž zblízka trefil prázdnou bránu.

„Nezlobím se na něj,“ řekl turínský kouč Siniša Mihajlovič, „byla to chyba, ale to se ve fotbale stává.“

Krátce po manchesterském derby se v médiích propíralo, zda si Manchester City vybral Claudia Brava dobře. Bývalý gólman Barcelony totiž svým výkonem proti United mnohé nepřesvědčil (o jeho chybě čtěte zde). Hlavním důvodem, proč u City Harta nahradil, má být lepší hra nohama - tedy dovednost, při níž Bravo v sobotním utkání nepůsobil vůbec jistě.

To Hart v turínské bráně jako by chtěl Guardiolovi poslat vzkaz - hodně vypomáhal novým spoluhráčům v rozehrávce a dokonce vyslal 17 přesných přihrávek - tak vysokou bilanci mu statistici napočítali naposledy před pěti lety!

Ale co naplat, jeho snahu zastínil zmiňovaný kiks z 56. minuty. Hart pak ještě nevystihl směr střely při penaltě - a v premiéře za nový tým musel zkousnout porážku 1:2. Jeho vzdálený konkurent Bravo si přeci jen v tomto ohledu vedl o něco lépe a radoval se ze tří bodů.