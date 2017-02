Výhra po půl roce, pět gólů. Zeman prožil fenomenální návrat do Pescary

Pescara, která udržela nulu naposledy v září, nedovolila soupeři ani gól.

Ta Pescara, která čekala na ligové vítězství od konce srpna, deklasovala Janov 5:0! Velkolepé představení v 25. kole italské Serie A pod vedením staronového trenéra Zemana.

„Musím poděkovat hráčům, dali do zápasu úplně všechno. Dokázali to, zlomili jsme prokletí,“ věří devětašedesátiletý taktik. Pescaře v utkání vycházelo úplně všechno. Pomohl šťastný první gól, který padl už v páté minutě. Alberto Cerri dostal dlouhý pas do vápna a jeho pokus z velkého úhlu si do vlastní sítě srazil Lucas Orbán.

Do poločasu stihli domácí ještě dva zásahy, v závěru druhé půle další dvě branky přidali. Ze šesti střel mezi tři tyče vytěžili téměř maximum. „Pět nula je samozřejmě dobrý výsledek, ale doufám, že se ještě můžeme zlepšit,“ řekl Zeman v rozhovoru se Sky Sport Italia.

Zkušený kouč stihl s týmem pouze tři tréninky, přesto dokázal své svěřence naučit několik herních situací. „Třeba akce před druhým gólem,“ popisoval Zeman, „tu jsme nacvičovali včera a okamžitě zafungovala. Položil jsem pár malých základů a chlapci už zvládli zbytek.“

Český kouč už Delfíny, jak se klubu z východního pobřeží přezdívá, vedl v sezóně 2011-12. Zprvu podceňovaný tým mladíků, mezi nimiž byli třeba Ciro Immobile, Lorenzo Insigne nebo Marco Veratti, si díky ofenzivnímu fotbalu a rekordním 90 vstřeleným gólům zajistil automatický postup do první ligy.

Zeman ale Pescaru opustil a v následujícím ročníku trénoval AS Řím. Poté působil v Cagliari a švýcarském Luganu.

„Přišel jsem zpět, protože mě zde mnozí nazývali zrádcem. Odmítněte ale nabídku AS Řím,“ vzpomněl si na léto 2012. „Vrátil jsem se proto, že Pescara potřebovala pomoci a já řekl, že budu vždy k dispozici.“

Pescara aktuálně ztrácí na záchranu deset bodů, do konce italské ligy zbývá třináct kol.