Schick začne trénovat se Sampdorií, přestup je ale stále ve hře

„Schick je hráčem Sampdorie. V úterý začne trénovat s týmem a bude k dispozici pro zápas proti Fiorentině,“ řekl Prade pro janovský deník Il Secolo XIX. „Uvidíme, co se mezitím stane. Uděláme nejlepší rozhodnutí pro nás i pro něj. Zbylé dny do konce srpna budou důležité,“ dodal.

Podle italských médií má odchovanec Sparty momentálně nejblíž do AS Řím. Poté, co nevyšel jeho přestup do Juventusu, usiloval o českého fotbalistu Inter Milán. Jenže Nerazzurri udrželi chorvatskou ofenzivní oporu Ivana Perišiče a Schicka nemohou koupit, protože by nesplnili pravidla finanční fair play.

Schick by měl stát přibližně 30 milionů eur (781 milionů korun). To by z něj udělalo druhého nejdražšího českého fotbalistu všech dob po Pavlu Nedvědovi.

Vedle Interu a AS Řím údajně o Schicka usiluje také Neapol. Ta podle deníku Tuttosport nabízí výměnou i dva hráče, obránce Lorenza Tonelliho a kolumbijského útočníka Duvána Zapatu.