Itálie - Německo 0:0, o postup na Euru hrají i čeští konkurenti

Fotbal

Zvětšit fotografii A JE TAM. Němečtí fotbalisté do 21 let slaví gól do české sítě. | foto: ČTK

dnes 20:29

V „české“ skupině na mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let se hraje i druhý zápas Itálie - Německo. Oba týmy ještě mohou postoupit do semifinále. Utkání sledujeme od 20:45 on-line.