Liberec má prý zájem o Hronka, Jihlava však nabídku nemá

„Liberec měl o Hronka zájem už v létě,“ prozradil sportovní manažer FC Vysočina Milan Bokša, který by se případným jednáním o sparťanském odchovanci, jenž loni na jaře šesti góly Jihlavě vystřílel záchranu v lize, nebránil.

„Můj názor je takový, že každý hráč je vždy prodejný. Ale my jsme nyní zatím žádnou konkrétní nabídku od Liberce nedostali,“ uvedl Bokša.

Přestupní termín oficiálně startuje 26. ledna, Jihlava však žádnou aktivitu nehlásí. „Snažíme se, abychom měli mužstvo v klidu. Protože víme, co máme před sebou,“ připomíná Bokša, že aktuálně patnáctou Vysočinu na jaře čeká boj o záchranu. „Chceme mužstvo udržet a momentálně s nikým o odchodu kteréhokoliv hráče nejednáme.“

První test obstará Znojmo

Na druhou stranu Vysočina neplánuje ani žádný další příchod, jediným novým hráčem by měl být obránce Martin Nový. „Počítáme s tím, se kádr máme do zimní přípravy plně připravený,“ hlásí Jihlava, která má na soupisce dvaadvacet hráčů do pole a tři brankáře.

Dnes tým kouče Michala Bílka čeká první zápasová prověrka: na umělém trávníku v areálu Na Stoupách se od 13 hodin představí druholigové Znojmo.

„Jelikož zápasovou zátěž chceme rovnoměrně rozložit na dvě jedenáctky, tak jsme v tomto týdnu do přípravy zařadili stopera juniorky Filipa Vedrala. Chceme jej proti Znojmu vidět ve hře,“ hlásí Bílek.

Počítat naopak nemůže s některými marody. „Štěpánek si v minulém týdnu na tréninku podvrtl kotník, po nemoci teprve začíná trénovat Zoubele a s teplotami ulehl brankář Kotnour. Lýtko pobolívá Mišůna a naplno netrénuje ani Urblík,“ přiblížil Bílek aktuální zdravotní trable svých svěřenců.