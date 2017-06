Umím chytat, dokázal kritikům. Hrdina Bravo zneškodnil tři penalty ze tří

V semifinálovém penaltovém rozstřelu chytil Portugalcům tři pokutové kopy v řadě a zajistil postup do finále turnaje.



„S výsledkem jsme samozřejmě spokojení, hráli jsme dobře, ale zatím není co slavit. Ještě nás čeká finále,“ upozornil Claudio Bravo poté, co se na ramenou nadšených spoluhráčů radoval z vítězství.

BRAVO, BRAVO! Penaltový hrdina Chile na ramenou spoluhráčů po semifinálovém klání s Portugalskem.

Byl hrdinou, mužem zápasu, jenž postupně vychytal Quaresmu, Moutinha i Naniho. Na hvězdného Cristiana Ronalda, který podle svého zvyku zřejmě čekal až na pátou sérii, aby strhnul veškerou pozornost, se ani nedostalo. Chilané totiž byli neomylní, rozstřel vyhráli 3:0.

„Spoluhráčům musím pogratulovat. V celém utkání bojovali, nevzdali se. Všichni jsme byli přesvědčení, že můžeme postoupit,“ pověděl Bravo.

Za celých sto dvacet minut nedostal gól. V bezbrankovém, přesto atraktivním utkání měl tři zákroky ve hře. A další tři v rozstřelu.

„Byl fantastický,“ smekl před soupeřem portugalský trenér Fernando Santos. „Hráči, kteří kopali, byli ještě loni na Euru v penaltách za hrdiny. Ale takový je fotbal. Je to i moje zodpovědnost, já je vybral,“ dodal kouč loňských evropských šampionů.



Ronaldo je podruhé otcem Krátce po semifinálové porážce Portugalska na Konfederačním poháru oznámil Cirstiano Ronaldo na sociálních sítích, že se stal otcem dvojčat. Ta se narodila ještě před turnajem, přesto portugalský kapitán s týmem do Ruska odcestoval. V zápase o třetí místo už ale nenastoupí. „Odcestoval, aby se konečně setkal se svými dětmi,“ potvrdila v prohlášení Portugalská fotbalová federace. Ronaldo už jednoho syna má, Cristianovi juniorovi je sedm let.

Jaké zadostiučinění pro čtyřiatřicetiletého Brava, který má za sebou lopotnou sezonu v Anglii.

Jen ve středečním penaltovém rozstřelu si připsal stejně zákroků jako v roce 2017 v zápasech Premier League. Ano, kvůli zranění lýtka jich odchytal v druhé polovině sezony jen šest, přesto jde o nevídanou statistiku...

Do Manchesteru City si ho loni z Barcelony vytáhl za téměř půl miliardy korun Pep Guardiola. Potřeboval gólmana, který umí hrát nohama a zapadne do Guardiolova herního stylu. „Ale neměl by takový brankář umět i chytat?“ ptal se často Alan Shearer, fotbalový expert BBC.

Bravo opakovaně chyboval, byl nejistý. Na přelomu roku měl v osmi zápasech úspěšnost zákroků jen 33 %, z 24 střel dostal 16 gólů. „Možná si soupeři říkají: stačí vystřelit a dáme gól. Ani nemusíme moc mířit,“ přisadil si Phil Neville, další bývalý fotbalista.

„Ale Claudio je silná osobnost,“ bránil svého svěřence Guardiola a ve čtvrtek hráč trenérova slova v reprezentačním dresu potvrdil. Přesto bude po návratu do klubu muset o místo v brance tvrdě bojovat.

Už na začátku června si totiž Manchester City pořídil do brány i Edersona Moraese z Benfiky. Ten stál dokonce přes miliardu, vytlačí zkušenějšího konkurenta z pozice jedničky?