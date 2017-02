Holeš: Koleno bolelo delší dobu, teď už operaci nešlo odkládat

V právě probíhající zimní přípravě Tomáš Holeš odehrál a odtrénoval všechno, co jeho spoluhráči. Jenomže když se oni začali balit na čtvrteční odjezd na soustředění do Chorvatska, on řešil jiný problém. A nakonec ve chvílích, kdy oni seděli v autobuse, jenž je vezl do Umagu, ležel na operačním stole hradecké fakultní nemocnice.

Víkend v Umagu? Dva duely Ve čtvrtek večer dorazili prvoligoví fotbalisté Hradce Králové po jedenáctihodinové cestě na místo určení, včera dvakrát potrénovali a v sobotu a v neděli je čeká zápasová odměna. Soustředění v chorvatském Umagu, kde Hradec stráví ještě týden, totiž hned krátce po začátku dospělo k důležitému bodu. Na fotbalisty Hradce, kteří si poprvé v letošní zimní přípravě včera zatrénovali na přírodní trávě, si na ní také zahrají první zápasy. V sobotu se utkají ve slovinském Koperu, který je nějakých 30 kilometrů vzdálený od Umagu, s tamním týmem slovinské nejvyšší soutěže FC Koper. Zítra se vydají do Medulinu, kde se střetnou s vedoucím týmem nejvyšší soutěže Bosny a Hercegoviny Zrinjski Mostar. „ Je sice nezvyk být po měsíci na přírodní trávě, ale člověk si zvykne rád. A konečně je to také zelené,“ uvedl na klubových stránkách záložník Petr Schwarz. Právě přírodní trávník a možnost na něm hrát a trénovat bude největším přínosem v pátek zahájeného soustředění, navíc pro fotbal v příznivějším počasí, než v současné době panuje v Česku. Včera dopoledne, když hradečtí fotbalisté trénovali, bylo v Umagu 12 stupňů nad nulou. „V Hradci jsme trénovali i při nepříznivých mínus třinácti stupních, což jsme nikdy ve své kariéře ještě nezažili,“ porovnával podmínky Schwarz. Dva víkendové zápasy nebudou jedinými, které Hradečtí v průběhu soustředění sehrají, přibude k nim čtvrteční duel se slovinským NK Celje.

„Bohužel v úterý jsem byl v Praze na kontrole a tam mi bylo řečeno, že je potřeba koleno operovat, protože kdyby se to neudělalo, mohly by se objevit i jiné problémy,“ vysvětluje, proč operaci podstoupil právě nyní vlastně jen dva týdny před jarním prvoligovým výkopem, opora zadních řad hradeckého mužstva.

Jak celý problém s kolenem vlastně vznikl? Během zimní přípravy to na nějaký úraz nevypadalo.

Koleno mě trápilo téměř celý podzim, ale dalo se s tím, i když bolelo, hrát. Proto jsem také hrál a doufal, že se v zimní přestávce dám dohromady.

Nedalo se to řešit dřív, abyste nemusel vynechat začátek jara?

To je těžké, mohlo se to řešit na podzim nebo pak v zimě, ale ono to chvílemi bylo lepší, takže se zkoušelo léčení, aby operace nemusela být. Bohužel se to takhle rozjelo a už to nešlo odkládat.

Omezovalo vás to už i v zápasech?

Koleno bolelo v určitých polohách a nakonec jsem ho cítil také v zápasech. Bohužel došlo na varování lékařů. Ti říkali, že pokud se to nezlepší, bude se muset do kolena sáhnout.

Když jste jim to oznamoval, pro trenéry to asi byla dost špatná zpráva.

Hlavně asi nečekaná, což mě strašně mrzí, ale je to tak, jak to je. Já jsem koleno léčil, snažil jsem se dát do kupy, chtěl jsem být k dispozici a hrát, ale bohužel to dopadlo takhle.

Jaká je prognóza vašeho návratu k fotbalu, kdy byste mohl začít znovu hrát?

Jsem teprve den po operaci (rozhovor vznikal včera - pozn. autor), podle vyjádření lékařů bych měl být následujících šest týdnů bez zátěže a pak začít.