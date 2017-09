Konečně mi to tam spadlo, těší hradeckého Žondru

Hradeckému trenérovi tak dokonale vyšlo střídání, Žondra totiž na hrací plochu přišel v 65. minutě a svůj vítězný gól vstřelil po rohovém kopu sedm minut před koncem utkání. Hradec má díky vítězství nad Vlašimí po sedmi kolech 14 bodů a je třetí.

„Po rohovém kopu míč dobře vrátil do ohně Franta Čech a já jsem dokázal míč na malém vápně procedit pod gólmanem až do branky,“ komentoval vítěznou trefu Žondra.

Pro vás to musí být hodně cenné body, zvlášť když Vlašim měla během utkání více ze hry.

Je to tak. Oni byli lepší a my po většinu utkání tahali za kratší konec provazu. Pro nás je vítězství šťastné, ale i taková se počítají.

Co nakonec o vašem vítězství rozhodlo?

Myslím, že když jsem nastoupil na hřiště, trochu se změnila taktika hry. Já jsem rád, že trenérovi moje střídání vyšlo.

Vypadá to, že Vlašim je zatím nejsilnějším soupeřem, který v letošní sezoně hrál v Hradci.

S tím naprosto souhlasím. Kluci tam jsou šikovní. Byl na tom lépe kombinačně a my musíme být za šťastné vítězství rádi.

Je na jejich týmu vidět vliv Sparty, když tam má své hráče?

Spíš je vidět, že to jsou mladí talentovaní hráči. Většině je kolem dvaceti let a Sparta to dělá podle mě dobře.

Dal jste gól po hodně dlouhé době, v Hradci v soutěžním utkání první.

Je pravda, že to bylo skutečně dlouhé. Dokonce v šatně padaly na moji adresu vtípky. Je to však jenom fotbal, takže jsem si z toho nedělal velkou hlavu. Ale samozřejmě mě to mrzelo a jsem rád, že jsem to prolomil.

Teď už to tedy pojede?

Teď to bude gól za gólem. (smích) To asi ne, ale doufám, že to bude jen lepší.

Byl jste chválen za výkon v Třinci, teď jste rozhodl o vítězství. Jakou máte pozici v týmu?

Já jsem měl tréninkové manko z léta, kdy jsem byl na menším zákroku. Doháněl jsem to až doteď, možná ještě něco doháním, ale cítím, že se to herně zvedá a každým dalším tréninkem je to lepší. Trenér mi asi věří, protože mě poslední dobou dává do sestavy, já se mu to snažím splácet.

Jednu dobu se mluvilo o tom, že o vás mají zájem Znojmo a Třinec. Byla to pravda?

Zájem tam byl. Když jsem ze začátku nehrál, tak se o tom mluvilo, ale trenér mi říkal, že mě tu chce a vedení by mě nepustilo, takže to skončilo.

Vy sám jste o to stál?

Tak samozřejmě bych chtěl hrát co nejvíc, ale já si tu pozici musím vybojovat.