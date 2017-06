Hradecká Olympia je druholigová, ale míří na pražský Strahov

Teď ta horší, o které se v hradeckém fotbalovém zákulisí už řadu měsíců spekuluje: klub z Hradce sice postup do druhé nejvyšší soutěže probojoval, ale zároveň opouští Hradec a přesunuje se do Prahy. Druhou ligu by měl hrát na Strahově a z jeho názvu zmizí název města, už teď je v obchodním rejstříku zapsán jako FK Olympia. Nic víc, nic méně.

„Platí to, i když smlouvy podepsané ještě nejsou a vše je ve fázi příprav,“ řekl k přesunu na pražský Strahov Miloš Sazima, trenér postupujícího mužstva.

Olympia půjde do středečního losování druhé ligy jako postupující tým i přesto, že Českou fotbalovou ligu vyhrály Jirny. Olympia je sice ve svém posledním utkání sezony mohla přeskočit, potřebovala k tomu na hřišti Loko Vltavín získat dva body. Nepovedlo se jí to, se třetím mužstvem tabulky 1:2 prohrála a za týmem z Jiren zaostala o jediný bod.

„Když už jsme se dostali tak daleko, tak jsme samozřejmě chtěli celou soutěž vyhrát. Katastrofa to ale není, byli jsme nováčkem soutěže, takže sezonu bereme jako úspěšnou,“ uvedl trenér.

Ztráta Hradce na obhájce prvenství z Jiren mohla být ještě větší, kdyby Jirny v průběhu soutěže nepřišly o šest bodů kvůli neuhrazeným dluhům. „Kdyby to tak bylo, tak jsme v posledním zápase už o nic nehráli,“ poznamenal Sazima.

Stěhování do Prahy vedení klubu považuje za hotovou věc. Hlavním důvodem je stadion. „Na našem v Kuklenách druhou ligu hrát nemůžeme, to je realita. Máme sice dobré vztahy s FC Hradec, který hraje na malšovickém stadionu, ale s vlastníkem, kterým je město, jsme ani nejednali,“ uvedl Sazima. Pokud by k jednání a k dohodě s vlastníkem došlo, hrály by na jednom stadionu dva druholigové kluby z jednoho města.

Olympia postoupila v posledních třech letech potřetí. Před dvěma lety slavila první postup - z krajského přeboru do divize. Nyní už je ve druhé nejvyšší soutěži, pro kterou potřebuje profesionální licenci. Klub o ni v předepsaném termínu požádal, ale hlavně kvůli tomu, že neměl odpovídající stadion, neuspěl. Přechodem na pražský Strahov tato překážka padne.

Podle Sazimy se tam přesune celý tým, ale pro vyšší soutěž bude potřeba udělat změny. Posílit musíme, obměna kádru musí přijít,“ netají trenér. Stejně jako to, že v Praze je to jednodušší: „Praha má v tom výhodu, i tak nás ale čeká kupa práce.“

Její výsledky ale Hradec na podzim už neuvidí.