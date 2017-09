Hradec potvrdil, že se mu proti Vlašimi daří. Výhru trefil Žondra

První velká šance utkání přišla po čtvrthodině hry, kdy domácí Martan nalezl ve vápně hlavu Vlkanovy. Jeho pokus pod břevno však gólman Vlašimi Nguyen skvělým zákrokem zneškodnil. To bylo také z prvního poločasu vše.

Jestliže měl v prvním poločase více ze hry domácí Hradec, tak start druhého poločasu vyšel lépe hostům. V 58. minutě dostal Vlašim do vedení střídající Filip Hašek, který po pěkné kolmici obešel stopera a prostřelil Ottmara. Hradecká odpověď přišla hned o devět minut později, kdy se po centru Martana prosadil nejlepší střelec druhé ligy Jan Pázler. Ten zaznamenal už devátý gól v sezoně a potvrdil svoji skvělou formu i po reprezentační pauze.

Rozhodující moment utkání přišel v 83. minutě, kdy se po rohovém kopu prosadil střídající Libor Žondra. V poslední minutě měl stoprocentní šanci gólman Nguyen, který ale hlavou netrefil branku.

Hradec porazil Vlašim v posledních třech vzájemných zápasech a neprohrál s ní už osm let. Díky tomu se posunul na druhé místo tabulky, když má na svém kontě čtrnáct bodů. Stejně na tom jsou České Budějovice, ale ty čeká zápas sedmého kola až v pondělí.

Do zápasu ještě nenaskočila nová posila hradeckého týmu Karel Knejzlík. Jedenadvacetiletý krajní obránce přišel ze Slovanu Liberec. Poslední rok a půl hostoval Knejzlík v druholigovém Varnsdorfu, kde nastoupil k 39 zápasům. Před novou sezonou se vrátil zpět do Slovanu. Odchovanec Liberce je členem reprezentačního týmu do 21 let pod vedením trenéra Vítězslava Lavičky.

„Jsme rádi, že jeho příchodem se nám podařilo zkvalitnit především levou stranu,“ uvedl pro klubový web sportovní manažer Hradce Pavel Krmaš.