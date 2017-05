Havlíček: Vítězná sestava malých změn dozná, Sparta je jiný soupeř

Nový trenér Karel Havlíček a jeho překvapivé změny před týdnem proti Slovácku zabraly.

Čím Hradec překvapí na Spartě, kde by v honbě za záchranou potřeboval bodovat, ale je považován za outsidera?

„Nějaká změna přijde, protože náš výkon proti Slovácku tak dobrý nebyl,“ hlásil po pátečním podvečerním tréninku Havlíček, „pravidlo, že se vítězná sestava nemění, ctít nebudeme.“

Trenéři vycházejí i z toho, že je něco jiného hrát proti Slovácku a něco jiného proti Spartě. „Předpokládáme, že nás soupeř přehraje, a proto chceme spoléhat na brejky,“ osvětluje Havlíček směr, jakým se případné změny v sestavě budou ubírat.

Hradec je ve svízelné situaci. Aby se nemusel ohlížet na výsledky podobně ohrožených soupeřů, potřebuje bodovat. Jenomže na Letné se mu to dlouhá léta nedaří.

„Stále hovoříme o tom, že záchranu nemáme ve vlastních nohách a rukách. Když ale v posledních dvou zápasech získáme šest bodů, tak se určitě zachráníme. Pokud je nezískáme, tak to bude jen naše vina,“ říká kouč.

Podmínkou jeho odvážné vize je dnešní bodový úspěch. Jméno Sparty a samotná Letná ale mohou být pro hráče už předem náročnou překážkou, aniž ještě vyběhnou na hřiště. „V hlavách to určitě je, ale my jsme se snažili tohle z hlav hráčů dostat,“ řekl Havlíček.

Příprava na zápas, v němž je Hradec považován za outsidera, byla opravdu zevrubná. Vše odpovídalo jeho důležitosti a také pečlivosti, s níž nový trenér snaží tým na soupeře připravit. Páteční hodinový předzápasový trénink se protáhl o taktickou poradu.

„S hráči jsme probíralo video, ukazovali jsme, co budeme chtít hrát, přímo jsme to pasovali na naše hráče,“ vysvětloval Havlíček, „ukazovali jsme si i to, že také Sparta dělá chyby.“

K novinkám v přípravě patřil také úterní modelový zápas s třetiligovým Převýšovem, v němž Hradec vyhrál 5:1. „Vidět hráče v utkání je vždycky nejlepší. Sehnat soupeře na utkání v týdnu není v dnešní době jednoduché, proto jsem rád, že nám Převýšov vyšel vstříc. Pro nás to bylo velmi cenné,“ řekl hradecký kouč.

Všechny dnešní zápasy předposledního kola začnou v 17 hodin, o necelé dvě hodiny už budou Hradečtí vědět, zda jejich naděje na záchranu před posledním utkáním sezony ještě žije.