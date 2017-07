Fotbalový Hradec Králové startuje sezonu. Ve hře je postupový hattrick

„Ambice máme ty nejvyšší, ale to automaticky neznamená postup. A asi nebudeme největšími favority,“ řekl před startem letošního druholigového ročníku Pavel Krmaš, sportovní ředitel hradeckého klubu.

Útok na postupový hattrick rychleji ani stihnout nešlo, ke třem postupům potřebujete minimálně dva sestupy. Ty se Hradci bohužel povedly, za posledních pět let má za sebou dokonce tři, i postup před třemi lety nastal také hned v první sezoně po pádu z nejvyšší soutěže.

„Sestup pokaždé bolí a pro všechny byl opět hodně těžký. O to větší motivaci postoupit máme. Většina z nás si v minulé sezoně vyzkoušela první ligu a chce se tam vrátit,“ řekl brankář Radim Ottmar, nový kapitán hradeckého mužstva.

Tým, jejž s páskou kapitána do sezony povede, je ale bez několika hráčů, kteří na jaře, ještě v nejvyšší soutěži, pravidelně nastupovali. Některé klub pustil proto, že o jejich služby už neměl zájem, jiné jim přetáhly týmy z 1. ligy. „Ztratili jsme sedm hráčů a i díky tomu jsme tým hodně omladili,“ uvedl Krmaš.

Nejcitelnějšími zásahy do kádru určitě byl odchod tří borců do nejvyšší soutěže. Trubače si koupila Slavia a už ho poslala na hostování do Teplice, Malinského vzal Liberec a Holeše Jablonec. K tomu připočítejme odchod Pavla Černého do Pardubic poté, co mu klub nenabídl smlouvu, Chlebouna do Kazachstánu a konec hostování obránců Poloma a Hůlky z Mladé Boleslavi.

„Všechny odchody jsem bral a byla u nich víceméně shoda, škoda až toho posledního, kterým byl Holešův. Na jeho místě budeme mít asi trochu problémy,“ nechal se slyšet trenér týmu Karel Havlíček.

Odchody měly finanční efekt. Byť to ve srovnání s českými lídry Slavii a Spartou vypadá na drobné, pro Hradec to znamená velmi slušné peníze. Trubače Slavie koupila za deset milionů, u Malinského se mluvilo o pěti, ale asi to bylo méně, pět měl stát i Holeš, ale ten zatím hostuje a větší obnos by přišel až za rok, kdyby Jablonec využil opci.

Hradec se snažil i posílit, ale vedle hráčů, kteří se vrátili z hostování, přišel jen českobudějovický levý obránce Funda. „Možná ještě jednoho přivedeme,“ naznačil Krmaš. Hradec jde do soutěže, z níž dva týmy postoupí mezi elitu. Za favorita se všeobecně považuje Opava. Kdo s ní, je otevřené, mezi uchazeče patří i Hradec a Příbram, týmy, které na jaře sestoupily. „Po případném dobrém začátku může vylétnout prakticky kdokoliv,“ soudí kouč Havlíček.