Prohráli jsme se vztyčenou hlavou, zní z Hradce i přes prohru v Boleslavi

„Prohráli jsme s velmi kvalitním mužstvem, ale se vztyčenou hlavou. Fotbal je však o bodech a vítězstvích, a i když jsme předvedli mnohem lepší výkon než třeba o týden dříve proti Jihlavě, kterou jsme porazili, tentokrát to nestačilo,“ uvedl Milan Frimmel, jeden z dvojice trenérů hradeckého mužstva.

Hradec se do Mladé Boleslavi vypravil necelý týden po výhře 1:0 nad Jihlavou, kterou urval v utkání, v němž soupeř nevyužil několik vyložených šancí. K výhře pak Východočechy nesměroval gól vstřelený po rohovém kopu. Tentokrát však roh k cestě za výhrou pomohl soupeři, navíc i druhý vstřelila domácí Mladá Boleslav po standardní situaci, když se z přímého kopu přesně trefil Magera .

„Nastupovali jsme s respektem, protože Mladá Boleslav hraje o evropské poháry a má úplně jiné ambice než my. Zároveň jsme ale byli odhodláni předvést dobrou hru a pokusit se vydolovat nějaký bod. Povedlo se to jen z části. Rozhodla produktivita domácích a standardní situace. I my jich měli dost, ale nepodařilo se nám z nich na rozdíl od domácích dát gól,“ posteskl si Frimmel.

Mladá Boleslav si tak připsala další vítězství, stoprocentní bilanci jí kazí jen jediná prohra, kterou tým, jenž letos zasáhl do evropských pohárů, utrpěl s Karvinou, vedle Hradce druhým nováčkem soutěže. „Hradec hraje poctivou defenzivu, chodí do rychlých brejků. Pro každý tým bude nebezpečným soupeřem. Znovu se ukázalo, že standardní situace zápasy rozhodují,“ řekl Leoš Kalvoda, trenér Mladé Boleslavi.

Další utkání Hradec sehraje znovu v Mladé Boleslavi, kde za týden v sobotu jako hostitel přivítá zatím nevýraznou Příbram.