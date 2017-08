Fotbalový Hradec nakupoval, přivedl i Portugalce Patricka

Za fotbalem se z rodného Portugalska vydal už do tří zemí, nyní zkusí čtvrtou.

Nyní si Patrick, celým jménem Walter Patrick Bexigas Ramos Lopes, záložník s předpoklady pohybovat se na místě podhrotového hráče, vybral po Francii, Norsku a Kypru také Česko. A pokud se mu bude dařit a obě strany dodrží včera podepsanou smlouvu, stráví zde dvě sezony.

„Český fotbal nabírá na popularitě i v ostatních zemích. Vždyť například Danny letos přestoupil do Slavie Praha,“ říkal včera Patrick pro klubový web poté, se se na dva roky upsal Hradci.

Letní změny v Hradci ● odešli

Daniel Trubač (záložník - Slavia Praha, odtud hostuje v Teplicích)

Tomáš Holeš (obránce - hostování s následnou opcí v Jablonci)

Tomáš Malinský (záložník - přestup do Liberce)

Pavel Černý (záložník či útočník - Pardubice)

Jakub Chleboun (obránce - hostování v Kazachstánu)

Roman Polom (obránce - ukončení hostování z Mladé Boleslavi, hraje v Olomouci)

Lukáš Hůlka (obránce - ukončení hostování z Mladé Boleslavi, hraje v Bohemians 1905)

● přišli

Jiří Funda (obránce - České Budějovice)

Adam Pajer (obránce - naposledy působil v Senici)

Patrick (ofenzivní záložník či útočník, poslední angažmá měl v rodném Portugalsku)

Jan Shejbal (záložník či obránce). Filip Zorvan (záložník), Igor Súkenník (záložník) - všichni návrat z hostování

Pro hradecké fanoušky to je asi zatím nejpřekvapivější posila, na kterou budou hodně zvědaví. Zanedlouho pětadvacetiletý bývalý portugalský mládežnický reprezentant slibuje především velkou fotbalovou kreativitu.

„Co jsme měli možnost vidět, v tom je silný. Uvidíme, jak to potvrdí,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Karel Havlíček. Patrick to začne na hřišti potvrzovat až ve středu, úterní - kvůli vedru na dřívější dobu svolaný - trénink totiž ještě nestihl. Ten odpolední ano, ale to měl tým, rovněž kvůli vedru, na programu plavání.

Lisabonský rodák v jedenácti letech odešel do fotbalové akademie francouzského týmu Valenciennes FC, odkud si ho ještě jako mládežníka vyhlédl Paris SG. Zde pravidelně nastupoval za mládežnické a juniorské týmy a v pozdějších letech absolvoval tréninkové jednotky také s prvním týmem. Rychlonohý, ofenzivně laděný hráč prošel všemi portugalskými mládežnickými týmy šestnáctkou počínaje a reprezentací do třiadvaceti let konče.

„Na mládežnická léta mám jen ty nejlepší vzpomínky. Vždyť jsem tehdy hrál se spoluhráči, kteří jsou dnes ve velkých evropských klubech,“ říká Patrick.

Později absolvoval angažmá v norském Lynu, kyperském Lokatoniasu či naposledy v portugalském AC Moure, kde v minulé sezoně nastoupil k 25 zápasům a vstřelil 7 gólů. „Slibujeme si od něj zefektivnění zakončení. Je to odlišný typ fotbalisty,“ uvedl sportovní ředitel hradeckého klubu Pavel Krmaš.

Přestože v Česku Patrick nikdy nehrál, přehled hlavně o Hradci ukázal. „Klub jsem nyní na internetu sledoval. Loňská sezona byla smolná, jít o soutěž níž vinou jediného gólu, tak to je smůla. Ale jsem rád, že se v klubu mluví o návratu,“ poznamenal.

Patrick se zařadil ke dvěma posilám, které hradecké vedení přivedlo do obrany. Krátce před Portugalcem to byl Adam Pajer. Dvaadvacetiletý odchovanec Mladé Boleslavi se do Čech vrací po jarním působení ve slovenské Senici. „Jde o mladého, talentovaného a fyzicky zdatného fotbalistu, který může nastupovat na více postech, především však v defenzivě,“ řekl na jeho adresu Krmaš.

Jako první do Hradce před nedávnem přišel levý obránce Jiří Funda, který se dokonce objevil už v základní jedenáctce trenéra Havlíčka pro první zápas druholigové sezony. Jenomže v duelu s Táborskem vydržel na hřišti jen půl hodiny, pak si zranil sval a musel střídat.

„Nevypadalo to moc dobře, ale hojí se to každým dnem. Na pátek do Znojma to ale ještě nebude,“ řekl trenér k aktuálnímu zdravotnímu stavu hradeckého levého obránce, jenž na východ Čech přišel z Českých Budějovic.

Hradec v úvodním druholigovém kole na svém stadionu remizoval 1:1 s Táborskem, ke druhému zápasu se vydá v pátek do Znojma. Už následující kolo přinese očekávané derby s Pardubicemi, v Hradci se bude hrát v pondělí 14. srpna. Ještě předtím, v úterý 8. srpna, Hradečtí nastoupí ve Velvarech proti místnímu diviznímu týmu ve druhém kole pohárového MOL Cupu.