Poločasový rámus v kabině bídu nezahnal, Hradec i nadále tápe

„Byla to pořádná bouřka, ale bylo to potřeba,“ komentoval průběh poločasové přestávky zmíněného zápasu brankář Radim Ottmar.

Strhla se poté, co Hradec v důležitém záchranářském souboji s Teplicemi odehrál první poločas hodně špatně. Hosté ho zcela ovládli a nebýt právě Ottmara, bylo by to výrazně znát i na výsledku. „Teplice jsou kvalitním mužstvem, které má na jaře výbornou formu, ale my jsme zahráli nejhorší poločas v této sezoně,“ vysvětloval nyní už bývalý trenér týmu Milan Frimmel bezprostředně po zápase, co bylo příčinou poločasového humbuku.

Sice zabral, Hradec se po přestávce zlepšil, Pavel Černý se ocitl ve výborné šanci, ale poté, co ji neproměnil, udeřil soupeř. Skvělého Ottmara překonal Vošahlík, v závěru zápasu se k němu přidal Vaněček a Hradec znovu prohrál. „Je to špatné, ale ještě žijeme, i když jsme Teplice potřebovali porazit,“ komentoval další porážku Ottmar.

Pro Hradec byla už pátou v řadě, navíc potvrdila mizernou bilanci na domácím stadionu. Hradec tady nevyhrál ani na devátý pokus, navíc v jarních šesti utkáních v Hradci nevstřelil ani jediný gól. „Stadion s tím nemá nic společného, trávník je všude stejný stejně jako dvě branky. Ještě nás tady čekají dva zápasy a je pravda, že pokud se chceme zachránit, tak je musíme vyhrát,“ poznamenal Ottmar.