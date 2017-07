Bod je málo, výkon totiž nebyl vůbec špatný, tvrdí hradecký Schwarz

„Po průběhu utkání je pro nás remíza určitě málo. Proto s ní spokojeni být nemůžeme,“ řekl Schwarz.

V utkání jste dal krásný gól, ale moc spokojeně jste po utkání nevypadal.

Tak asi trochu naštvaný jsem, jelikož si myslím, že zápas byl v naší režii. My jsme měli hodně brankových příležitostí, ale bohužel jsme dokázali proměnit pouze jednu. Takže si myslím, že bod pro nás z toho zápasu je málo.

Čím bylo způsobeno, že jste nedokázali vstřelit vítězný gól. Přitom předvedená hra nebyla vůbec špatná.

Taky si nemyslím, že hra, kterou jsme předváděli, nebyla vůbec špatná. Ale finální fáze nám trochu vázne. My ji musíme jednoznačně zlepšit. Je pravda, že jsme měli stejně hodně střel a trefovali jsme je na branku, ale chce to větší klid a spíše si vytvořit nějaké šance po zemi. Bohužel, jak říkám, střel bylo hodně jejich gólman je boxoval před sebe, ale my toho nedokázali využít.

Vraťme se k vašemu parádnímu gólu. Byl jste si jist, že ho takhle krásně trefíte, protože v prvním poločase při obdobné situaci jste měl spíše ragbyovou střelu.

To je pravda (smích). V prvním poločase jsem střílel nártem a nevyšlo to. Při druhém pokusu jsem si řekl, že to zkusím placírkou do protipohybu a naštěstí to tam krásně spadlo.

První půle nebyla tak dobrá jako druhá. Říkal vám trenér, abyste víc stříleli a dostali Táborsko pod větší tlak?

Trenér o střelbě ani tolik neříkal, ale já si myslím, že i ten první poločas byl z naší strany celkem dobrý. Spíš nás nabádal k tomu, abychom se snažili hrát pořád stejně aktivně, akorát napadání jsme se snažili posunout výše, což se ukázalo jako dobré řešení. Proto si myslím, že v příštím zápase bychom mohli jít ještě výš a dostat soupeře pod tlak hned od začátku.

Nepřiváděl vás gólman Táborska Toma k šílenství, protože dokázal zlikvidovat spoustu vašich šancí?

Co si budeme povídat, my Tomu známe a vždy proti nám chytal skvěle. Na druhou stranu si myslím, že chytil, co měl, a my musíme zlepšit koncovku. Věděli jsme, že je to kvalitní gólman a mrzí nás, že jsme soupeře nedokázali potrestat víc.

Táborsko je pro vás nepříjemný soupeř. Neměli jste to trochu v hlavách?

My víme, že je to nepříjemný soupeř i trenér nám to říkal před zápasem, protože se na ně byl podívat. Oni mají silný tým a hrají dobrý fotbal, ale v hlavách jsme to rozhodně neměli. Bylo to první utkání a já si myslím, že jsme to herně zvládli, ale bohužel jsme šance nedokázali proměnit. Musíme se do příštího zápasu v tomto směru zlepšit.

Teď vás čeká další nepříjemný soupeř, když jedete do Znojma.

Přesně tak. V druhé lize je ale každý tým hodně nepříjemný. Hráli jsme to před dvěma lety, takže víme, jaká je to soutěž. Musíme hrát my a nesmíme čekat na to, co udělá soupeř.