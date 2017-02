Zranění k tomu bohužel patří, ví trenér hradeckých fotbalistů Pilný

Nejdříve tři dny silný déšť, který jim znepříjemňoval tréninky a také zápasy, které právě na tu dobu měli naplánované, a poté zranění několika hráčů. Z nich zvlášť to poslední - Adama Vlkanovy - vypadalo nepříjemně.

Celkové vyznění soustředění v Umagu ale Bohuslav Pilný hodnotí příznivě: „Všechno bylo výborně zařízeno, v hotelu jsme měli všechno potřebné včetně fitnes a regenerace. A hlavně jsme mohli trénovat a hrát na přírodní trávě, což byl hlavní cíl.“

S tou ale byl na počátku trochu problém, kvůli dešťům jste museli trénovat na horších hřištích, než jste počítali. Jak jste to brali?

Jako fakt, počasí neovlivníme. A kdybychom šli na ta lepší hřiště, byli bychom sami proti sobě, protože při těch deštích bychom je zničili. Takhle jsme je po nich měli k dispozici.

Co zranění? Z Chorvatska někdy nepřicházely moc příznivé zprávy.

To k tomu bohužel patří, to se může stát kdekoliv.

Nejhůře dopadl Adam Vlkanova, který si v posledním zápase vážně zranil kotník. Jak to s ním vypadá?

Paradoxní je, že to stalo z mého pohledu v nejslušnějším zápase, který jsme tam hráli. Bohužel si to udělal sám, zblokoval míč, ten mu změnil polohu nohy a on si ji přisedl. Pak byl večer dlouho v nemocnici v Koperu, ale domů už jel s námi. Má přetržený vaz v kotníku, ale na operaci by jít neměl, doba léčení s ní i bez ní je podle našeho lékaře stejná.

Z jara toho prý ale moc nestihne.

Zase tak dlouhé by to v jeho případě být nemuselo, po čtyřech týdnech by možná mohl začít.

V prvním zápase se zranil také Petr Schwarz, jaké to je u něho?

Bohužel netrénuje, ale u něj věřím, že Duklu stihne.

Drobnější problémy měli i další hráči.

Jirka Janoušek má ostruhu na patě, pod injekcemi trénoval a hrál Roman Polom. U obou uvidíme.

Už těsně před soustředěním šel na operaci obránce Holeš a také několik týdnů nebude k dispozici. Co s tím?

Zkusíme to nějak řešit.

V Chorvatsku jste sehráli tři zápasy, co vám ukázaly?

Hlavně v jakém rozpoložení hráči jsou. Někteří mají do top formy daleko a do ligy na začátku nezasáhnou.

Můžete jmenovat?

Ne, to nechci, to si vyřešíme sami v kabině.

A samotné zápasy, které jste sehrály?

Všechny jsme odehráli se zajímavými soupeři, herním pojetím odlišnějšími, něž jací jsou u nás. Šlo o agresivně, důrazně hrající týmy, navíc s velmi pohyblivými hráči. Z tohoto pohledu to byly dobré prověrky. Stejně jako hřiště, na kterých jsme hráli. Při prvním zápase byl velmi kvalitní terén, při druhém totální bahno a třetí jsme hráli na sušší trávě, po které míč dost skákal.

První jarní ligový zápas hrajete v neděli, od posledního přípravného, který jste sehráli v Chorvatsku, až za deset dnů. Není to moc dlouhá doba, nechtěli jste hrát ještě jednou?

Delší je, ale nechtěli. Do Chorvatska jsme jeli za přírodní trávou, tam jsme také hráli. Kdybychom hráli teď o víkendu, asi by nás stejně čekala zase jen umělá, navíc kluci si přes víkend od sebe asi radši odpočinou.