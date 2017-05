Je těžké honit záchranu na Spartě, litoval hradecký kouč

„Nemluví se mi dobře, protože už víme, že jsme druholigoví,“ smutnil trenér Karel Havlíček. Ten k týmu přišel teprve před minulým utkáním proti Slovácku, které Hradec zvládl a vyhrál 2:1, ale další potřebný krok už neudělal.

„Bohužel jsme tu třízápasovou misi úplně nezvládli. Ale v tomhle zápase se nemáme za co stydět. Je strašně těžké honit záchranu na Spartě,“ uvědomoval si Havlíček. Stejně jako kapitán Pavel Černý, který sice na Spartě nenastoupil, ale přišel po zápase za novináři do mixzóny.

„Tady jsme si sezonu neprohráli. Mohli jsme si ještě pomoct, ale ztratili jsme v zápasech s hratelnějšími soupeři. A hlavně jsme nezvládali domácí zápasy,“ našel příčiny.



„Měli jsme získávat body v jiných zápasech. A nebylo jich málo,“ přidal se brankář Radim Ottmar. „Příbram, Liberec, Karviná... Doma jsme hrozně dlouho ani nedali gól. Proto jsme teď hodně zklamaní, je to škoda. Pád do druhé ligy si nikdo z nás nepřál, bohužel je to realita.“



S tou se Hradec musí smířit. Co pro něj sestup bude znamenat? To se nikomu ze zúčastněných zatím nechce předjímat.

„Nevím. To není otázka pro mě. Uvidíme, co se bude v létě dít,“ říkal Ottmar. „Je strašně brzy. Ani teď přesně nevím, kdo odchází, kdo je tu jen na hostování... U některých samozřejmě ano, proto jsem je v posledních zápasech ani nestavěl. Chtěl jsem to nechat dohrát ty, kteří tu budou chtít pokračovat,“ vysvětloval trenér Havlíček.

A co on sám? Ve dvou zápasech pod jeho vedením tým určitě nezklamal, ale jestli zůstane, neví v tuhle chvíli ani on sám.

„Opravdu, úplně upřímně, nevím,“ krčil rameny. „Kdyby se udržela první liga, asi bych jasno měl, takhle to ještě budeme zvažovat. Fakt vám víc neřeknu. Kdybych zůstal, tak vzhledem k tomu, že jsem předtím trénoval dorostence ročník 98, snažil bych se je tam dát ve větším počtu. Třeba stoper Čech nepropadl, přitom hrál druhý ligový zápas. Šípek je od zimy v áčku, odehrál výborný poločas, zlobil obranu Sparty.“

Pravda, mladí hráči Hradce hlavně ve druhé půli ukázali, že na ligu mají, osmnáctiletý Šípek dal dokonce krásný gól na 1:3. Ale Hradec v sobě potřebuje najít sílu, aby se do ní znovu rychle vrátil, což se mu po předchozích dvou pádech vždy povedlo.

„Je to strašně čerstvé, ale věřím, že sílu najdeme,“ doufá Havlíček. „Byl bych strašně rád, kdyby se konečně postavil stadion, ten je na první ligu nedůstojný. A i ve druhé potřebujeme podporu fanoušků, kteří vytvoří tlak na rozhodčí, na soupeře. Ale teď po sestupu bohužel bude těžké něco takového prosadit.“