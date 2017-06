Ocenění pro Ottmara, kouč hradeckých fotbalistů by bral raději jiné

Ne snad, že by trenér Karel Havlíček brankáři Radimu Ottmarovi podobná ocenění nepřál.

Přesto z toho. že zkušený gólman druholigového Hradce Králové byl na turnaji v Benátkách nad Jizerou vyhlášen nejlepším brankářem, žádnou velkou radost neměl.

„Když se brankáři takové ocenění dostane, tak to znamená i to, že defenziva v jeho týmu nefunguje. To se nám v zápase s Mladou Boleslaví stalo, soupeř měl hodně šancí, Ottmar musel předvádět výborné zákroky,“ vysvětlil Havlíček, proč by bral pro své hráče raději jiné ocenění.

Ottmarovi k ocenění stačil pouze druhý zápas, v němž Hradec po penaltovém rozstřelu porazil Mladou Boleslav a obsadil konečné třetí místo. První utkání s Bohemians 1905 (0:3) odchytal Stejskal. Loňská dvojka Lindr stále doléčuje zranění ruky z konce minulé sezony.

Pro Hradec byl turnaj prvním herním testem letní přípravy. Následoval jen den poté, co se do ní Hradec pustil. Hráči tak za sebou měli jen páteční dopolední kontrolní test a odpolední trénink, víc toho ani snad stihnout nemohli. „V zápasech byl tento deficit znát. Mladá Boleslav trénuje od 12. června, Bohemians týden. Chyběla nám hlavně herní jistota, ztráceli jsme jednoduché míče,“ poznamenal trenér.

Hradec v Benátkách odehrál dvě plánovaná utkání, možná mimo plán bylo to, že se v obou střetl s prvoligovými soupeři. Zatímco totiž v prvním semifinále Bohemians 1905 roli favorita splnili a nad Hradcem 3:0 vyhráli, ve druhé se překvapivě v souboji s Mladou Boleslaví prosadil druholigový Varnsdorf a zahrál si finále, které rovněž vyhrál.

„Proti Bohemians jsme odehráli dobře začátek utkání a měli jsme i šance. Druhý poločas už byl soupeř jasně lepší,“ zhodnotil prohrané první utkání hradecký kouč.

V souboji o celkové třetí místo Hradec s Mladou Boleslaví prohrával, ale Malinský dvacet minut před koncem vyrovnal a v následném penaltovém rozstřelu byli úspěšnější Hradečtí střelci, neminul ani jeden. Trenéři plánovali v obou zápasech vystřídat dvě rozdílné jedenáctky, ale vinou okolností se jim to stoprocentně nepodařilo splnit.