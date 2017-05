Hradecký hořký pád zpříjemnilo vítězství a premiérový gól mladíka Čecha

Jednak nad Bohemians 1905 v posledním kole zvítězili, jednak jim to svým gólem zařídil ještě stále osmnáctiletý mladíček František Čech, pro kterého to byl třetí ligový zápas kariéry.

„Z pohledu výsledku spokojeni být můžeme, z pohledu úrovně hry určitě nikoliv,“ komentoval prvoligovou rozlučku trenér Karel Havlíček. Ten s posledními výsledky spokojený být může, tým pod jeho vedením vyhrál dva ze tří zápasů, navíc oba na domácím hradeckém hřišti, což se předtím v této sezoně ani jednou nepovedlo.

Čech zase předvedl, že Havlíčkova sázka na něj má svoje opodstatnění. Ve všech třech zápasech, jež po příchodu nového kouče odehrál, totiž působil velmi dobře, teď to navíc korunoval vítězným gólem. „Dal jsem sice gól, ale nám to nepomohlo, padáme stejně,“ bude si navždy pamatovat nedávný prvoligový debutant.

Hradec nakonec se může zlobit na to, že mu záchrana unikla doslova o jediný gól. Stačilo dát ho třeba před týdnem na Spartě nebo v Jihlavě neprohrát o dva góly, ale pouze o jeden. S tou nakonec Hradečtí bodově srovnali krok, ale už před duelem s Bohemians 1905 věděli, že jim to nebude nic platné, protože s Jihlavou měli o jeden gól horší bilanci vzájemných zápasů.

I proto se v Hradci hrál zápas, v němž o nic důležitého nešlo a na jeho úrovni to bylo znát. Hosté se před týdnem vyvlékli z nutnosti hrát v Hradci v duelu kdo z koho o záchranu, ale ke kvalitní hře jim to nepomohlo. „Zápas měl dramaticky podprůměrnou úroveň, k čemuž jsme přispěli notným dílem,“ přiznal trenér Bohemians 1905 Martin Hašek a připojil vzkaz: „Chci se fandům Bohemky omluvit za náš výkon a myslím, že by to měli udělat i hráči.“

Hradec na tom nebyl na hřišti o moc lépe a podobně dopadl i v hledišti. Proti vedení revoltující kotel sice na zápas přišel a občas tým povzbudil, ale více než tomu se ve svých slovních projevech věnoval požadavku na odstoupení ředitele klubu Jukla. Náladu v poklidném horkém odpoledni alespoň šest minut před koncem vylepšil Čechův gól. Ani ten však, že je před týmem i klubem přes léto dost práce, nezahladil.