Hradecká cesta za záchranou? Vzít Spartě bod, nebo spoléhat na soupeře

V sobotu kolem 19. hodiny může být fotbalový Hradec minimálně na rok znovu druholigový. Jen po ročním působení mezi elitou.

Navzdory tomu, že před týdnem Hradečtí konečně vyhráli a po delší době si do tabulky připsali tři body. Jejich radost totiž zkalil výsledek ze Zlína, kde Jihlava, vážný a dlouhodobý konkurent Hradce v boji o záchranu, vyhrála 3:0 a výrazně si tím pomohla.

„Bylo to pro mě obrovské zklamání, když jsem slyšel, jak Jihlava vede. Kdybychom ale nevyhráli, tak už skoro nežijeme,“ komentoval nový kouč Hradce Karel Havlíček víkendové ligové výsledky.

Co z nich pro Hradec vyplývá? Nepříjemnost v tom, že pokud zítra v Praze na Letné prohraje a zároveň Bohemians 1905 porazí Karvinou a Jihlava neprohraje s Příbramí, Hradec záchranu už neodvrátí. Veselejší vyhlídky vycházejí ze dvou možností. První mohou Hradečtí ovlivnit, jakýkoliv bodový zisk z Letné je totiž nechá ve hře bez ohledu na výsledky dalších zachraňujících se soupeřů.

Ale ruku na srdce, je to úkol sice ne úplně neřešitelný, ale hodně těžký. Jednak Sparta patří k české elitě, jednak už samotná Letná a její atmosféra na hráče soupeře často působí hodně náročně. K tomu vzájemná bilance Hradce se Spartou a zvlášť na Letné, to je dlouhodobě velká bída.

„V naší situaci ale loupit Spartě na Letné potřebujeme,“ správně po výhře nad Slováckem poznamenal útočník Jan Pázler.

Pokud se to nepodaří, musí Hradečtí spoléhat na „pomoc“ soupeřů. Jednak těch z Příbrami, že vyhrají v Jihlavě, a jednak těch z Karviné. Kdyby by na Bohemians 1905 neprohráli, přišel by za týden na východě na řadu opravdový boj o všechno, Klokani totiž přijedou právě do Hradce. Pro Hradec ale tenhle zápas bude mít záchranářský smysl jen tehdy, pokud na ně před ním nebude ztrácet víc než tři body. V tuto chvíli ztrácí jeden jediný.