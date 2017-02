Brankář Ottmar před důležitou bitvou: Dostali jsme se už z horších kaší

Přestože výkon v předchozím zápase byl teď mnohem lepší a naděje na bodový zisk vyšší, výchozí situace před dnešním zápasem s Jihlavou byla hodně podobná té podzimní.

Také tehdy totiž fotbalisté Hradce proti stejnému soupeři vyrazili po porážce od Dukly Praha a také tehdy věděli, že prohra s Jihlavou by jejich situaci výrazně zhoršila.

Ostatně pokud Hradec dnes v Jihlavě, jež je nyní na sestupovém místě, prohraje, ta se něj bodově dotáhne. „Nečeká nás nic lehkého, bude to pořádná bitva, jedeme válčit,“ předpokládá brankář Radim Ottmar před dnešním duelem.

Stejně jako na podzim nastoupíte proti Jihlavě po prohře s Duklou. Výkon vašeho týmu byl sice lepší než na podzim, ale zato jste prohráli na domácím hřišti. Jak jste porážku snášeli?

Nic extra veselého to v kabině nebylo. V pondělí jsme si to shrnuli a pak už byly myšlenky na pátek.

K čemu jste pro zápas s Duklou došli?

Že to teď byla hrozná škoda. Byl to zápas, který rozhoduje první gól, my jsme na něj měli větší šance než Dukla, ale pak přišel ten přímý kop, ze kterého dali gól.

Pro střelce Podaného to byla hodně výhodná pozice a on to trefil dokonale. Dalo se s tím něco dělat?

To je těžké, protože abych tam měl šanci doskočit, musel bych dopředu risknout stranu. Jenomže brankář si musí také hlídat tu svoji.

Bylo vidět, že Dukla gólem váš tým zaskočila.

Přišel totiž krátce poté, co jsme měli navrch, Duklu jsme zamkli a v podstatě se čekalo na náš gól. Věřím, že kdybychom ho dali, tak výhru vyválčíme. Zápasy, v nichž vedeme, umíme.

Královéhradecký gólman Radim Ottmar zasahuje v utkání proti Teplicím.

Vyrovnat jste mohli, ale místo toho vám Dukla v nastaveném čase dala gól po vašem rohu, na který jste šel i vy. Nikdo, ani vy, už jste Holendu nestačili doběhnout.

Riskovali jsme, ale v tu chvíli už se nedalo nic moc jiného dělat. Jenomže míč získala Dukla a pak to provedla výborně. Bohužel ani naše stovka dozadu nepomohla, to k tomu patří.

Váš tým se těmi dvěma góly dostal do nelehké situace. Berete to také tak?

Je to pravda, příjemné to není, ale letos jsme se už dostali z horších kaší. Jedeme dál, po jednom zápase nemá cenu se hroutit a házet flintu do žita. Vím, že je to taková fráze, ale teď nám nezbývá než se připravit na zápas a nechat tam maximum.

Na podzim se vám to v podobné situaci povedlo a Jihlavu jste 1:0 porazili, byť vás ve druhém poločase přehrávala a hlavně v závěru měla několik šancí.

Opravdu měla a naštěstí pro nás je neproměnila. Na tom bylo vidět, jak je fotbal zvláštní.

Co očekáváte od Jihlavy nyní?

Mají jiného trenéra, uvidíme, co změnil nebo nezměnil. Každopádně Jihlava přes zimu kádr příliš nezměnila, její vedení věří, že ho mají kvalitní.

Její výhodou bude domácí prostředí, vy se zase můžete utěšovat tím, že jste na hřištích soupeřů úspěšní.

Na to trochu spoléháme, venku nám to zatím opravdu jde, hrajeme to, co na soupeře platí.

Kdyby se to vzalo čistě matematicky, pro vás by byla výhodná i remíza, protože byste Jihlavu nechali stále tři body za sebou. Budete takhle uvažovat?

Určitě by to bylo lepší než prohra, ale neznám tým, který by jel s taktikou hrát na remízu. Přijde 89. minuta, dostanete gól a taková taktika je k ničemu