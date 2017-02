Hradecký manažer: Náročné podmínky? Taková zkušenost se nám může hodit

Asi to hlavně pro hráče není příjemné, déšť vás vyprovází od začátku soustředění...

Není, ale větru a dešti neporučíme. Podmínky jsou náročné, ale na druhé straně je to dobrá zkušenost, která se může hodit. Na začátku ligy nemusí být podmínky také ideální.

„Trochu jsme hřiště, jak se říká, otočili a v závěru už to byl spíš bahenní boj.“ Pavel Krmaš, sportovní manažer Hradce Králové

Co z vašeho pohledu výkony týmu ukázaly?

Předně je třeba říct, že jak Koper, tak Mostar byly opravdu výbornými soupeři. První zápas s Koperem byl z fotbalového pohledu samozřejmě přínosnější, hrálo se na novém stadionu a i přes silný déšť na zcela regulérním hřišti. Proti Mostaru se muselo hrát jednoduše, jinak to ani nešlo. I když se první zápas vyhrál a druhý prohrál, tak musím říct, že hráči obě utkání odpracovali a splnili to, co měli.

Ve druhém jim nevyšla druhá půle. Proč?

Tým byl až na výjimku, kterou byl Milan Černý, rozdělený na dvě jedenáctky a příslušná vždycky odehrála celý zápas. Ta proti Mostaru to měla těžší, kvůli terénu to bylo fyzicky náročnější, navíc Mostar do druhé půle poslal kompletně novou jedenáctku. Tak od 60. minuty to bylo znát a na naší hře se to podepsalo.

Počasí vám zatím moc nepřeje, ale prý se má změnit.

Ještě snad v pondělí by mohlo trochu pršet, ale od úterý už má svítit sluníčko, doufejme, že to tak bude, těšíme se na to a tým to určitě využije.

Do zápasů opět nezasáhl Tomáš Jirsák a v přípravě tak už před sebou má poslední možnost, kterou bude čtvrteční zápas s Celje. Jak to vypadá s jeho transferkartou?

Zatím ji nemá, ale celá záležitost se opět pohnula, už se do toho vložila FIFA.