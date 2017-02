Lilo a lilo. Déšť v Chorvatsku přinesl Hradci štěstí jen v jednom duelu

V silném dešti prohráli s lídrem bosenské ligy Zrinjski Mostar prohráli 1:3 a nenavázali tak na den staré vítězství 1:0 nad slovinským FC Koper. V počasí, které bylo jen o trochu lepší než to nedělní.

„Hráči si sáhli na dno sil, je to náročné, ale přínosem je, že hrajeme na přírodní trávě,“ uvedl Bohuslav Pilný, jeden z trenérů hradeckého mužstva.

V prvním zápase si Hradec vyzkoušel zcela nový stadion Koperu a proti sobě měl soupeře, v jehož dresu i v pětatřiceti letech vynikal chorvatský Danijel Pranjič, fotbalista, který hrával za Bayern Mnichov, Celtu Vigo a který do Koperu přišel před sezonou z Panathinaikosu Atény. „Jeho fotbalová kvalita byla vidět,“ uznal Pilný.

Hradec si své střelecké úspěchy nechal vždy na úvod zápasu. V tom prvním to byla vítězná hlavička Vlkanova z 11. minuty, v tom se, opět hlavou, trefil jen o minutu později Libor Žondra. Jenomže na rozdíl od soboty to na výhru nestačilo, Bosňané po změně stran skóre otočili, když se hned v prvních vteřinách vyrovnali a záhy šli do vedení. Hradečtí na vyrovnání už nedosáhli, naopak inkasovali potřetí.

„Hrálo se na těžkém terénu, takže se hra musela zjednodušit. V prvním poločase se nám to dařilo, ale špatně jsme vstoupili do toho druhého a pak už nás přetlačili. Asi i proto, že do druhé půle nastoupila nová jedenáctka,“ uvedl pro klubový web hradecký útočník Libor Žondra.

Následující dny budou v programu hradeckého mužstva věnovány tréninku, změna přijde ve čtvrtek, kdy na ně čeká zápas se slovinským NK Celje.