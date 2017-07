Čas na zkoušení skončil. Hradec se s přípravou rozloučil vysokou výhrou

Čas na zkoušení skončil, příště už půjde buď o pohárový postup, nebo o druholigové body.

Fotbalisté Hradce Králové sehráli poslední utkání letošní letní přípravy, za týden je čeká 1. kolo pohárového Mol Cupu a pak už se vrhnou na druholigovou soutěž.

Do toho všeho půjdou poté, co také ve čtvrtém zápase, který sehráli na soustředění v Ústí nad Orlicí, vyhráli. Tentokrát 5:1 nad domácím třetiligovým nováčkem.

„Soustředění splnilo svůj účel, co jsme si řekli, to se nám také podařilo naplnit,“ uvedl trenér brankářů hradeckého týmu Karel Podhajský.

Vedle tréninků si také všichni užili do sytosti zápasů, ve všech čtyřech dostali všichni hráči prakticky rovnoměrnou šanci se trenérům ukázat. V tom posledním to neplatilo o zraněných Žondrovi a Janouškovi, kteří na soustředění vůbec neodcestovali, Vaškovi, jenž kvůli zranění odjel předčasně domů a také Vlkanovovi, jehož do zápasu nepustil drobný zdravotní problém.

Naopak po návratu z evropského šampionátu hráčů do 19 let v Gruzii si znovu v hradeckém dresu zahrál stoper Čech. „Je v pořádku, moc toho ale neodehrál a bude muset malinko něco dohnat,“ poznamenal Podhajský.

Hradec v létě odehrané přípravné zápasy: Bohamians 1905 - FC HK 3:0

FC HK - Mladá Boleslav 1:1, na pen. 5:3. Branka Hradce: Malinsky

FC HK - Liberec 4:2. Branky Hradce: Súkenník 2, M. Černý, Hašek

FC HK - Liberec 3:2. Branky Hradce: Pázler 2, Vlkanova

FC HK - Varnsdorf 3:2. Branky Hradce: Pázler 2, Mudra

FC HK - Jablonec 0:4.

FC HK - Valašské Meziříčí 2:0. Branky Hradce: Pázler, Nosek

FC HK - Poprad 3:1. branky Hradce: Súkenník, Jirsák, Plašil

FC HK - Poprad 3:2. Branky Hradce: Vlkanova, Černý, Zorvan

FC HK - Ústí nad Orlicí 5:1. Branky Hradce: Pázler 2, Holeš, Mudra, Trávníček další program neděle 23. července - 1. kolo MOL Cupu: Červený Kostelec - FC HK

pátek 28. července - 2. liga: FC HK - Táborsko

Trenéři poslali do obou poločasů dvě rozdílné jedenáctky, úspěšnější byla ta druhá. Přitom už první pětačtyřicetiminutovka přinesla svižný, bojovný fotbal z obou stran. Hradečtí drželi častěji míč a domácí spoléhali především na rychlé protiútoky. Nutno říci, že jich měli minimum a brankář Vízek nemusel řešit žádnou větší šanci soupeře.

Gólově tento poločas ozdobil jediný Holeš, ale jeho branka stála za to. Už po čtvrthodině hry totiž hradecký bek vypálil z téměř třiceti metrů a jeho dělovka se zastavila až v síti domácí branky!

Druhý poločas hned na začátku opět potvrdil, jak v přípravě sedí spolupráce dvojici Martan-Pázler. Už ve 49. minutě totiž první z nich odcentroval a druhý poslal míč do sítě. Už za chvíli si vzájemnou spolupráci oba zopakovali, ale tentokrát Pázler dobrou příležitost nevyužil. I tak si ale hradecký kanonýr druhou branku v zápase připsal, když čtvrt hodiny před koncem zvyšoval náskok svého týmu už na 5:0.

Pro Pázlera to byl už sedmý gól v letošní letní přípravě, navíc potřetí se mu povedlo dát dva góly v jednom utkání.

Výhra nad Ústím nad Orlicí byla pro Hradec už sedmou v této letní přípravě, když jen ve dvou tým prohrál. V obou případech šlo o souboje s mužstvy z 1. ligy, nad síly Hradce byly Bohemians 1905 a Jablonec.

Stejně jako ve většině předchozích zápasů neměli hradečtí trenéři ani v Ústí nad Orlicí k dispozici žádného nového hráče, který by na východ Čech v létě mířil. Přesto by do začátku sezony ještě minimálně jeden měl přijít. Ve hře je stále levonohý obránce či záložník, klub také usiluje získat jednoho útočníka. Během letní přípravy Hradec sice dva fotbalisty na levou stranu své sestavy zkoušel, ale ani Srb Mladenovič, ani Rus Luzin hradecké trenéry nepřesvědčili. Také proto, že se oba velmi záhy po svém příjezdu na východ Čech zranili a nemohli trénovat ani hrát.