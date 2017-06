Do práce! Hradec zahájil přípravu, jediným nováčkem je testovaný Srb

Právě z něho se v pátek začal utvářet tým pro nastávající sezonu. Čítal úctyhodných 29 hráčů, přitom v něm ještě chyběl zraněný Libor Žondra. Brankář Jiří Lindr sice trénoval, ale po zranění ruky chytat ještě nemůže. „Všichni nezůstanou, je na každém, ať si své místo vybojuje,“ komentoval počet fotbalistů, který se mu včera na začátku přípravy sešel, trenér Karel Havlíček.

Letní změny v Hradci odešli: Roman Polom, Lukáš Hůlka (oba ukončení hostování z Mladé Boleslavi), Pavel Černý (přestup do Pardubic)

Roman Polom, Lukáš Hůlka (oba ukončení hostování z Mladé Boleslavi), Pavel Černý (přestup do Pardubic) jsou na odchodu: Tomáš Malinský (Liberec?), Daniel Trubač (Slavia Praha)

Tomáš Malinský (Liberec?), Daniel Trubač (Slavia Praha) možný příchod: Dušan Mladenovič (Srbsko)

Dušan Mladenovič (Srbsko) návrat z hostování: Jan Shejbal, Filip Zorvan, Lukáš Kraják, Patrik Vízek

Jan Shejbal, Filip Zorvan, Lukáš Kraják, Patrik Vízek posun z dorostu: Dominik Hašek, Robert Jukl, Jiří Miker

V pátek se o to místo začal snažit pouze jediný fotbalista, jenž z Hradcem nemá vůbec žádné zkušenosti. Přiletěl o den dříve ze Srbska, jmenuje Dušan Mladenovič, je mu šestadvacet let a je to to levonohý fotbalista. Tedy přesně takový, jakého trenéři hledají. Naposledy hrál ligovou soutěž v Černé Hoře, vedle srbské už stačil vyzkoušet také bosenskou či arménskou.

„Je to levák, bude tady na testech, uvidíme, co předvede,“ řekl sportovní manažer hradeckého klubu Pavel Krmaš o fotbalistovi, kterému zranění v zimě překazilo přestup do Norska. Zranění naopak do Hradce nepustilo druhou zahraniční posilu, která už měla blízko ke smlouvě. Třiadvacetiletý slovenský obránce Michal Pintér si v minulých dnech zranil koleno a z jeho angažování sešlo.

Hradec po sestupu nechtěl zažít velký výprodej a zatím to tak vypadá. Kádr hned po sezoně opustili Hůlka a Polom, kteří v Hradci hostovali, po Pardubic odešel Pavel Černý. K němu se mohou nově přidat Malinský a Trubač, o které je zájem v prvoligových klubech.

„Malinský byl už víckrát na odchodu a po sezoně mi jasně řekl, že chce odejít, pro Trubače je Slavie velká šance, i kdyby měl jít na hostování,“ řekl trenér Havlíček. Oba hráči však v pátek přípravu začali s týmem. „Zatím není ještě nic definitivního, ale jejich odchod si umíme představit. Musí to být ale za adekvátní cenu,“ uvedl Krmaš. A co další změna? „Může se to stát a nedá se to vyloučit, ale nic konkrétního na stole neleží,“ řekl ředitel.

Vedle zkušených bardů se o místo v kádru porvou i mladíci z dorostu. Šanci dostávají Dominik Hašek, Robert Jukl a Jiří Miker. Platí to i o odchovancích, kteří se vracejí z hostování. Kdo z nich uspěje?