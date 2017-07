Hradec je bez Holeše, ten jde do Jablonce zatím hostovat

Smlouva by měla být podepsána v nejbližším možném termínu a hradecký odchovanec bude již od dnešního dopoledního tréninku k dispozici právě Jablonci. Holeš v Hradci působil od mládežnických kategorií a dostal se až do A-týmu. V první lize odehrál za Hradec 81 zápasů. V druhé lize potom posbíral 40 startů. Holeš v poslední sezoně laboroval se zraněním kolene a jarní část sezony vůbec neodehrál, když musel podstoupit i operaci.

Na začátku letní přípravy, do které nastoupil s Hradcem, projevil zájem o změně působiště a nakonec se dohodl s Jabloncem. „Chtěl bych se posunout dál, hrát první ligu,“ řekl Holeš.

Po odchodech Tomáše Malinského, Daniela Trubače a Pavla Černého je to další výrazné oslabení.„Pere se to ve mně, ale uznávám, že držet hráče, který má prvoligové ambice a parametry, by asi nebylo dobré,“ uvedl pro klubový web trenér Hradce Karel Havlíček.

Hradec začne po sestupu druholigovou sezonu už v pátek, kdy doma od 18 hodin přivítá Táborsko.