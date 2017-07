Hradečtí se fotili před sezonou, Holeš s nimi na snímku už není

Patrná známka toho, že jeho odchod do Jablonce je více než aktuální? „Zatím ještě nevím nic jistého, stále čekám,“ hlásil ve středu v podvečer fotbalista, který netají, že by rád odešel, „chci se posunout výš a to je první liga.“

„Jako trenéra mě to netěší, ale naštvaný nejsem, chápu ho,“ uvedl trenér hradeckého týmu Karel Havlíček.

Přestupy Jak se mění soupisky jednotlivých mužstev

Vedení klubu Holešův případný odchod v pondělí odpoledne a večer dlouho rozebíralo. Hráč totiž má smlouvu už jen na příští sezonu, po ní bude volný a klub při jeho případném odchodu neinkasuje ani korunu. I proto mu bude podle informací MF DNES nabídnuta vylepšená smlouva.

Zda ho ale tato varianta uspokojí, není zdaleka jisté. „V tuto chvíli upřednostňuje sportovní hledisko nad finančním. Chce jít do první ligy, kterou my tady teď nemáme,“ vysvětluje hráčův názor trenér Havlíček.

Klub se pak bude muset rozhodnout, zda hráče bude držet dál, či zda ho prodá. „On chce jít za svým sportovním cílem,“ dodává k tomu Havlíček.

Do obrany tak bude hledat dalšího hráče. „Potřebujeme ji posílit, teď je ale blíž příchodu hráč na levou stranu, snad to teď už dopadne dobře. Na pravé, kde hraje Holeš, si přece jen jsme schopní víc pomoci,“ poznamenal trenér.