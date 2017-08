Hradec dvakrát bez výhry, přijde v derby proti Pardubicím změna?

Černý na druhé straně: Táta bude fandit mně Když nedávno nastoupil hokejový útočník Petr Koukal, borec svojí kariérou výrazně spjatý s Pardubicemi, právě v zápase s tamním klubem poprvé za Hradec Králové, jejich fanoušci ho přívítali ironickým nápisem: „Vítej doma, Petře.“ Jak v pondělním, avšak fotbalovém derby obou měst dopadne Pavel Černý, jenž po letech strávených v Hradci v létě zamířil k rivalovi? „Nic výrazného nečekám,“ říká útočník či záložník, pro kterého dnešní duel bude novinkou. V ligovém utkání totiž ještě nikdy proti Hradci nehrál. Navíc v dresu týmu z města, jehož rivalita s Hradcem je nepřehlédnutelná. Co s vámi dělá skutečnost, že proti Hradci budete hrát právě v tomhle derby?

Nijak extra to zatím nepociťuji, příprava probíhá jako na každý zápas. A jak bere výzvu jménem Hradec váš nový tým?

V kabině to v týdnu už znát bylo, hlavně po vyřazení v poháru. Trenér nás motivuje, budeme dobře připraveni. Připomněl jste trenéra, tomu byste mohl nějakou radou pomoci, soupeře znáte velmi dobře.

Znám, ale zatím se mě nikdo neptal. Myslím si, že náš trenér má Hradec dobře přečtený. A co vaši noví spoluhráči?

Pokud se někdo zeptá, poradím mu, co by na protihráče, se kterým se na hřiště bude potkávat, mělo platit. Hradec sestoupil z první ligy, jak na tom podle vás v úvodu sezony je?

Sice hned v prvním kole ztratil doma s Táborskem, ale hrál dobře a ve Znojmě pak dokonce vyhrál. V těch zápasech potvrdil, že na druhou ligu má silné mužstvo. A Pardubice?

V prvním kole jsme smolně prohráli v Praze na Olympii, ale v druhém, doma s Frýdkem- Mistkem, jsme se zvedli. Hodně nám to pomohlo. Myslím si, že to bude vyrovnané, že jsme na podobné úrovni. Fotbalový život vaší rodiny je už třetí generaci svázaný s Hradcem, jak to teď vaše rodina bude mít s fanděním? Hlavně otec, dlouholetý kanonýr týmu.

Sice asi bude stát na stejném místě, jako když jsem hrál za Hradec, ale fandit bude mně.