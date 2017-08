Hradec chce na vítězné derby navázat v Českých Budějovicích

Budějovice zaváhaly stejně jako Hradec pouze v prvním kole, ve kterém remizovaly na domácím hřišti 1:1 s Viktorií Žižkov. Následné dva venkovní duely zvládly, když porazily Vlašim 2:0 a Varndsdorf 3:2.

„Já si myslím, že ty zápasy budou pořád stejné. Sice je to tým z čela, ale podle mě budeme muset stejně dobývat. A většina těch zápasů bude o nás, jestli si budeme ty šance vytvářet a dokážeme je proměňovat,“ říká před zítřejším utkáním v Českých Budějovicích útočník Hradce Jan Pázler.

Tomu se na začátku sezony střelecky daří. Nejlepší střelec předminulé sezony druhé ligy má na svém kontě ze tří zápasů tři vstřelené branky. Dvěma brankami se blýskl ve Znojmě, kde Hradec vyhrál 3:1. V minulém kole přidal branku z penalty a nasměroval Hradec za vítězstvím proti rivalům z Pardubic.

Zdatně ho doplňuje záložník Petr Schwarz, který skóroval ve všech třech kolech Fortuna národní ligy. Proti Znojmu i Pardubicím navíc zajistil vítězný gól.

Dynamo ale prožívá také skvělý start sezony. „Kéž by se nám povedlo na dobrý začátek sezony navázat v příštím kole s Hradcem. Na soupeře se dobře připravíme a věřím, že uspějeme,“ uvedl pro klubový web Jakub Pešek, střelec vítězné branky při úspěchu Dynama ve Varnsdorfu.

Hradečtí fotbalisté si budou muset dát pozor především na třiadvacetiletého záložníka Romana Vermkeho, který zaznamenal ve třech zápasech dvě branky.

Jihočeši v zápase nemohou počítat se zraněnou dvojicí Čermák, Pouček. Z posledních pěti vzájemných zápasů se jednou radovaly z výhry oba celky, třikrát skončilo utkání nerozhodně.

V sezoně 2015/16, kdy se Hradečtí naposledy vrátili do ligy, se na východě Čech hrálo bez branek, na jaře pak Hradec na Střeleckém ostrově kraloval a vyhrál 3:0.

Do zápasu nebude kvůli zranění moci nastoupit Jiří Funda, pro kterého by to bylo zajímavé střetnutí, protože v letní pauze přišel do Hradce právě z Českých Budějovic.

„Zatím jsme spokojeni. Pouze v prvním zápase jsme ztratili body doma s Táborskem, ale předvedená hra nebyla špatná. Teď proti Budějovicím chceme potvrdit formu, i když to určitě nebude lehké. Hlavně se chceme vyvarovat špatnému začátku, jak to v posledních zápasech bývalo,“ dodal Pázler.