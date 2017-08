Po výprasku přijdou změny, slibuje kouč fotbalového Hradce

„Po takovém výprasku přijdou změny, sestava nebude totožná,“ avizoval hned po skončení nedělního podvečerního duelu v Českých Budějovicích trenér Hradce Karel Havlíček pro klubový web.

Hradec na jih Čech vyrazil vzhledem k bilanci bez jediné porážky s pochopitelným očekáváním, domů se ale vracel s hodně pošramoceným sebevědomím. Porážka 1:4 a hlavně hra, v níž měli domácí jasně navrch, přinesla rozčarování. „Dostali jsme facku, snad nám do dalších zápasů pomůže. Budeme to potřebovat, máme teď těžkou sérii,“ věří hradecký kouč.

Nejvyšší prohry ve 2. lize za posledních 15 let 2003/04

Kladno - Hradec 5:0

Ml. Boleslav - Hradec 3:0

2004/05

Hradec - Plzeň 1:4

2006/07

Hradec - Blšany 0:3

2009/10

Vlašim - Hradec 4:2

2017/18

Č. Budějovice - Hradec 4:1

Hradec po nedělní porážce na jihu Čech hostí už zítra Viktorii Žižkov, která o víkendu rozdrtila výsledkem 5:0 Vítkovice, poté hned v neděli vyrazí do Třince, který byl až do skončení nedělního utkání v Českých Budějovicích v čele tabulky. Po něm ho na první příčce vystřídal tým z jihu Čech.

V takto krátké době bude muset Havlíček ze hry svého týmu odstranit vady, které mu přinesly těžkou nedělní prohru. „Hráli jsme fotbal do nožičky, ne moc dopředu. Domácí nám dali lekci z jednoduchosti, důrazu a vyhráli zaslouženě. Přitom mohli vyhrát i vyšším rozdílem, poté co jsme vypadli z role, Radim Ottmar ještě některé šance domácích chytil,“ konstatoval Havlíček.

Kdyby se to Ottmarovi nepodařilo, mohl si Hradec připsat jednu z nejvyšších druholigových porážek za posledních patnáct let. Ostatně porážku o minimálně tři góly naposledy utrpěl před téměř jedenácti lety. Tehdy na podzim roku 2006 prohrál doma 0:3 s Blšany. A inkasovat více než tři branky, to se za tu dobu Hradci podařilo teprve počtvrté, rekordem je 14 let stará prohra 0:5 v Kladně.

Hradečtí podle Havlíčka tentokrát k vysoké porážce došli hlavně proto, že se jim nepodařilo ubránit hru Českých Budějovic v křídelních prostorech. „Přitom jsme se na to připravovali, věděli jsme, že toho Budějovice využívají a poté přichází přesná přihrávka do kapsy mezi stopery a brankáře. A hned první gól jsme dostali právě z této akce,“ mrzelo hradeckého kouče.

Navíc Hradci stejně jako ve všech předcházejících zápasech nevyšla první půle, po které prohrával, tentokrát k tomu přidal ale i mizerný start do druhé. „V kabině to vypadalo, že soustředění jsme, ale asi nejsme,“ vysvětlil to Havlíček.

Změní to Hradec už ve středečním domácím duelu s Viktorií Žižkov?